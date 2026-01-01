Installer LobeChat med ett klikk.
Moderne åpen kildekode AI-chatgrensesnitt som støtter OpenAI, Anthropic, Ollama og 20+ andre LLM-leverandører.
Velg en VPS-plan for LobeChat
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med LobeChat
LobeChat er et elegant AI-chatrammeverk med åpen kildekode med over 75 000 GitHub-stjerner som leverer en ChatGPT-lignende opplevelse samtidig som det lar deg koble til hvilken som helst LLM-leverandør du velger. Det støtter OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Mistral, Groq, Ollama og dusinvis flere — alt fra ett enhetlig grensesnitt med samtaleadministrasjon, plugins, filopplastinger og stemmestøtte.
Å selvhoste LobeChat betyr at API-nøklene dine forblir på din egen infrastruktur, samtaledata aldri logges av en tredjepartsplattform, og en tilgangskode holder instansen din privat. Den lette, klientbaserte arkitekturen trenger ingen database og kjører effektivt sammen med andre tjenester på samme VPS.
Viktige funksjoner i LobeChat
20+ LLM-leverandører
Koble til OpenAI, Anthropic, Google, Mistral, Ollama og mer uten å bytte apper eller administrere separate grensesnitt.
Plugin-økosystem
Utvid chatten med websøk, kodekjøring, bildegenerering og andre funksjoner gjennom det innebygde plugin-systemet.
Fil & Visjonsstøtte
Last opp dokumenter og bilder for analyse av synsaktiverte modeller direkte i samtalen.
Egendefinerte AI-assistenter
Opprett gjenbrukbare AI-personaer med tilpassede systemmeldinger og modellparametere for spesifikke oppgaver eller arbeidsflyter.
Stemmeinteraksjoner
Bruk tekst-til-tale og tale-til-tekst for håndfrie samtaler med en hvilken som helst tilkoblet LLM-leverandør.
Hvorfor kjøre LobeChat på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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