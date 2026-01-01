LobeChat er et elegant AI-chatrammeverk med åpen kildekode med over 75 000 GitHub-stjerner som leverer en ChatGPT-lignende opplevelse samtidig som det lar deg koble til hvilken som helst LLM-leverandør du velger. Det støtter OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Mistral, Groq, Ollama og dusinvis flere — alt fra ett enhetlig grensesnitt med samtaleadministrasjon, plugins, filopplastinger og stemmestøtte.

Å selvhoste LobeChat betyr at API-nøklene dine forblir på din egen infrastruktur, samtaledata aldri logges av en tredjepartsplattform, og en tilgangskode holder instansen din privat. Den lette, klientbaserte arkitekturen trenger ingen database og kjører effektivt sammen med andre tjenester på samme VPS.