XBackBone er en lettvekts PHP-filbehandler og bildevert designet rundt den populære ShareX-opplastingsarbeidsflyten. Slipp et skjermbilde eller en fil inn i ShareX (eller ScreenCloud, Flameshot, eller en hvilken som helst kompatibel klient) og XBackBone hoster det umiddelbart bak en delbar kort URL — med markdown-forhåndsvisning, råtekstgjengivelse, gallerivisning og kvoter per bruker innebygd.

Selv-hosting av XBackBone på en VPS erstatter kommersielle bildeverter og pastebin-tjenester med infrastruktur du fullt ut kontrollerer. Flerbrukerkontoer, rollebaserte tillatelser og innebygd OAuth-integrasjon gjør det egnet for både enkeltpersoner og små team som ønsker et privat endepunkt for skjermbilder og fildumping.