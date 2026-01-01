Installer XBackBone med ett klikk.
Selvhostet lettvektig fil- og skjermdelingsserver med full støtte for ShareX, ScreenCloud og Flameshot.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med XBackBone
XBackBone er en lettvekts PHP-filbehandler og bildevert designet rundt den populære ShareX-opplastingsarbeidsflyten. Slipp et skjermbilde eller en fil inn i ShareX (eller ScreenCloud, Flameshot, eller en hvilken som helst kompatibel klient) og XBackBone hoster det umiddelbart bak en delbar kort URL — med markdown-forhåndsvisning, råtekstgjengivelse, gallerivisning og kvoter per bruker innebygd.
Selv-hosting av XBackBone på en VPS erstatter kommersielle bildeverter og pastebin-tjenester med infrastruktur du fullt ut kontrollerer. Flerbrukerkontoer, rollebaserte tillatelser og innebygd OAuth-integrasjon gjør det egnet for både enkeltpersoner og små team som ønsker et privat endepunkt for skjermbilder og fildumping.
Viktige funksjoner i XBackBone
ShareX-egne opplastinger
Slipp filer inn i ShareX, ScreenCloud eller Flameshot, og XBackBone hoster dem umiddelbart via standard opplastings-API.
Galleri og forhåndsvisninger
Gallerivisning i nettleseren med automatisk genererte miniatyrbilder, samt innebygd gjengivelse for bilder, video, lyd og Markdown-innhold.
Flerbrukerkontoer
Brukerbaserte kontoer med rollebaserte tillatelser og individuelle kvoter lar team eller familier dele én server uten å blande biblioteker.
Offentlige og private lenker
Hver opplasting genererer en kort URL med valgfri passordbeskyttelse, utløp og engangs tilgangsmoduser for sensitivt innhold.
OAuth og SSO-støtte
Innebygd OAuth-integrasjon med Google, Discord og GitLab eliminerer separat kontoadministrasjon for team som allerede bruker disse plattformene.
Hvorfor kjøre XBackBone på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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