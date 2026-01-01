OxiCloud er en åpen kildekode-skylagringsplattform skrevet i Rust, designet som et raskt og ressurseffektivt alternativ til Nextcloud og OwnCloud. Den tilbyr filopplasting, nedlasting, mappeadministrasjon, deling, søk, papirkurv og en innebygd musikkspiller — alt selvhostet med en PostgreSQL-backend. Rust-kjøretiden holder minneforbruket i hvilemodus godt under 100 MB, noe som gjør den praktisk på VPS-abonnementer der en PHP-basert stakk ville vært for tung.

Selvhosting av OxiCloud plasserer all fillagring på infrastruktur du kontrollerer, uten kvoter, abonnementsavgifter og tredjeparts tilgang til filene dine. Et valgfritt Nextcloud-kompatibilitetslag lar eksisterende Nextcloud-skrivebords- og mobilklienter koble til uten rekonfigurering.