Installer OxiCloud med ett klikk.
Lettvektig selvhostet skylagring bygget i Rust, med Nextcloud-kompatibilitet for skrivebords- og mobilklienter.
Velg en VPS-plan for OxiCloud
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med OxiCloud
OxiCloud er en åpen kildekode-skylagringsplattform skrevet i Rust, designet som et raskt og ressurseffektivt alternativ til Nextcloud og OwnCloud. Den tilbyr filopplasting, nedlasting, mappeadministrasjon, deling, søk, papirkurv og en innebygd musikkspiller — alt selvhostet med en PostgreSQL-backend. Rust-kjøretiden holder minneforbruket i hvilemodus godt under 100 MB, noe som gjør den praktisk på VPS-abonnementer der en PHP-basert stakk ville vært for tung.
Selvhosting av OxiCloud plasserer all fillagring på infrastruktur du kontrollerer, uten kvoter, abonnementsavgifter og tredjeparts tilgang til filene dine. Et valgfritt Nextcloud-kompatibilitetslag lar eksisterende Nextcloud-skrivebords- og mobilklienter koble til uten rekonfigurering.
Viktige funksjoner i OxiCloud
Nextcloud klientstøtte
Et valgfritt Nextcloud-kompatibilitetslag lar eksisterende Nextcloud skrivebords- og mobil synkroniseringsklienter koble til OxiCloud uten å reinstallere eller rekonfigurere dem.
Lavt minneforbruk
Rust + mimalloc-kjøretiden bruker under 100 MB i hvile, noe som gjør OxiCloud praktisk på små VPS-planer der PHP-baserte skylagringsstabler ville tømme tilgjengelig RAM.
Fildelingslenker
Generer offentlige delingslenker for filer og mapper slik at eksterne mottakere kan laste ned innhold uten å opprette en konto på serveren din.
Papirkurv og gjenoppretting
Slettede filer flyttes til en papirkurv i stedet for å bli umiddelbart fjernet, noe som gir deg et gjenopprettingsvindu før permanent sletting.
Innebygd musikkspiller
Strøm lydfiler direkte fra nettleseren med støtte for spillelister og spor metadata — ingen separat medieserver eller programtillegg er nødvendig.
Hvorfor kjøre OxiCloud på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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