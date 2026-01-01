Opptil 69 % rabatt for Autobase

Utplasser Autobase med ett-klikks installasjon.

Åpen kildekode, selvhostet plattform for Database-som-tjeneste for automatisering av klusterklargjøring og administrasjon av PostgreSQL.

Start applikasjonen din umiddelbart
Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr 66,99 /mnd
Velg plan
30-dagers pengene-tilbake-garanti
Utplasser Autobase med ett-klikks installasjon.

Velg en VPS-plan for Autobase

68% rabatt
KVM 1
kr 210,99
kr 66,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 1 607,76 (vanlig pris kr 5 063,76). Fornyes på kr 144,99/mnd.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr 258,99
kr 96,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 2 327,76 (vanlig pris kr 6 215,76). Fornyes på kr 180,99/mnd.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr 433,99
kr 132,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 3 191,76 (vanlig pris kr 10 415,76). Fornyes på kr 336,99/mnd.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr 782,99
kr 264,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 6 359,76 (vanlig pris kr 18 791,76). Fornyes på kr 601,99/mnd.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr 210,99
kr 66,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 1 607,76 (vanlig pris kr 5 063,76). Fornyes på kr 144,99/mnd.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr 258,99
kr 96,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 2 327,76 (vanlig pris kr 6 215,76). Fornyes på kr 180,99/mnd.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr 433,99
kr 132,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 3 191,76 (vanlig pris kr 10 415,76). Fornyes på kr 336,99/mnd.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr 782,99
kr 264,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 6 359,76 (vanlig pris kr 18 791,76). Fornyes på kr 601,99/mnd.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med Autobase

Autobase er et åpen kildekode-alternativ til skyadministrerte databasetjenester som Amazon RDS og Google Cloud SQL, som tilbyr automatisert klargjøring av PostgreSQL-klynger, konfigurasjon for høy tilgjengelighet og sentralisert administrasjon via en intuitiv webkonsoll. Med over 4 000 GitHub-stjerner lar den deg klargjøre produksjonsklare PostgreSQL-klynger med automatisert failover, planlagte sikkerhetskopier og punkt-i-tid-gjenoppretting uten å måtte mestre kompleks HA-konfigurasjon manuelt.

Selv-hosting av Autobase eliminerer de tilbakevendende timekostnadene for skybaserte databasetjenester, samtidig som din databaseinfrastruktur og alle lagrede data forblir under din fulle kontroll. Den integrerte DBDesk Studio gir direkte SQL-tilgang og skjemautforskning, og REST API-et muliggjør full programmatisk administrasjon – noe som gir deg bekvemmeligheten av en administrert database på din egen infrastruktur.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i Autobase

Klyngeklargjøring med ett klikk

Sett opp fullt konfigurerte, svært tilgjengelige PostgreSQL-klynger via webkonsollen uten å skrive HA-konfigurasjonsfiler eller Ansible-spillebøker manuelt.

Automatisert failover

Innebygd failover oppdager primære feil og fremmer en replika automatisk, noe som minimerer nedetid for produksjonsarbeidsbelastninger uten manuell inngripen.

Integrert SQL studio

DBDesk Studio leveres sammen med konsollen, og tilbyr skjema-gjennomlesing, spørringsutførelse og datautforskning uten å installere en separat databaseklient.

Backup og gjenoppretting

Planlegg automatiserte sikkerhetskopier og gjenopprett klynger til et hvilket som helst tidspunkt, og beskytt mot datatap som følge av utilsiktede slettinger eller applikasjonsfeil.

REST API-automatisering

Alle administrasjonshandlinger er tilgjengelige via et REST API, som muliggjør integrasjon med CI/CD-pipelines, infrastructure-as-code-verktøy og tilpassede automatiseringsskript.

Hvorfor kjøre Autobase på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

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Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
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Lanser lokalt. Voks globalt.

Docker VPS-hosting du kan stole på

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30-dagers pengene-tilbake-garanti

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