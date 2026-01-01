Utplasser Autobase med ett-klikks installasjon.
Åpen kildekode, selvhostet plattform for Database-som-tjeneste for automatisering av klusterklargjøring og administrasjon av PostgreSQL.
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Hva du kan bygge med Autobase
Autobase er et åpen kildekode-alternativ til skyadministrerte databasetjenester som Amazon RDS og Google Cloud SQL, som tilbyr automatisert klargjøring av PostgreSQL-klynger, konfigurasjon for høy tilgjengelighet og sentralisert administrasjon via en intuitiv webkonsoll. Med over 4 000 GitHub-stjerner lar den deg klargjøre produksjonsklare PostgreSQL-klynger med automatisert failover, planlagte sikkerhetskopier og punkt-i-tid-gjenoppretting uten å måtte mestre kompleks HA-konfigurasjon manuelt.
Selv-hosting av Autobase eliminerer de tilbakevendende timekostnadene for skybaserte databasetjenester, samtidig som din databaseinfrastruktur og alle lagrede data forblir under din fulle kontroll. Den integrerte DBDesk Studio gir direkte SQL-tilgang og skjemautforskning, og REST API-et muliggjør full programmatisk administrasjon – noe som gir deg bekvemmeligheten av en administrert database på din egen infrastruktur.
Viktige funksjoner i Autobase
Klyngeklargjøring med ett klikk
Sett opp fullt konfigurerte, svært tilgjengelige PostgreSQL-klynger via webkonsollen uten å skrive HA-konfigurasjonsfiler eller Ansible-spillebøker manuelt.
Automatisert failover
Innebygd failover oppdager primære feil og fremmer en replika automatisk, noe som minimerer nedetid for produksjonsarbeidsbelastninger uten manuell inngripen.
Integrert SQL studio
DBDesk Studio leveres sammen med konsollen, og tilbyr skjema-gjennomlesing, spørringsutførelse og datautforskning uten å installere en separat databaseklient.
Backup og gjenoppretting
Planlegg automatiserte sikkerhetskopier og gjenopprett klynger til et hvilket som helst tidspunkt, og beskytt mot datatap som følge av utilsiktede slettinger eller applikasjonsfeil.
REST API-automatisering
Alle administrasjonshandlinger er tilgjengelige via et REST API, som muliggjør integrasjon med CI/CD-pipelines, infrastructure-as-code-verktøy og tilpassede automatiseringsskript.
Hvorfor kjøre Autobase på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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