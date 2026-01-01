Autobase er et åpen kildekode-alternativ til skyadministrerte databasetjenester som Amazon RDS og Google Cloud SQL, som tilbyr automatisert klargjøring av PostgreSQL-klynger, konfigurasjon for høy tilgjengelighet og sentralisert administrasjon via en intuitiv webkonsoll. Med over 4 000 GitHub-stjerner lar den deg klargjøre produksjonsklare PostgreSQL-klynger med automatisert failover, planlagte sikkerhetskopier og punkt-i-tid-gjenoppretting uten å måtte mestre kompleks HA-konfigurasjon manuelt.

Selv-hosting av Autobase eliminerer de tilbakevendende timekostnadene for skybaserte databasetjenester, samtidig som din databaseinfrastruktur og alle lagrede data forblir under din fulle kontroll. Den integrerte DBDesk Studio gir direkte SQL-tilgang og skjemautforskning, og REST API-et muliggjør full programmatisk administrasjon – noe som gir deg bekvemmeligheten av en administrert database på din egen infrastruktur.