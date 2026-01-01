Installer Gramps Web med ett-klikks installasjon.
Selvhostet slektsforskningsplattform for å bygge, utforske og dele slektstrær fra hvilken som helst nettleser.
Velg en VPS-plan for Gramps Web
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Gramps Web
Gramps Web er det samarbeidsbaserte webgrensesnittet for Gramps, den mest brukte åpen kildekode-slektsforskningsplattformen. Det forvandler din private slektstre-database til en flerbruker webapplikasjon – tilgjengelig fra hvilken som helst nettleser – komplett med interaktive diagrammer, kart, fulltekstsøk og DNA-analyseverktøy. I motsetning til skybaserte slektsforskningstjenester som tjener penger på dine slektshistoriske data, kjører Gramps Web utelukkende på din egen VPS, og holder hver forfaderoppføring, dokument og bilde under din fulle kontroll.
Gramps Web bruker Gramps' native databaseformat, slik at eksisterende Gramps-data fra skrivebordet importeres direkte og endringer gjort via webgrensesnittet synkroniseres tilbake til skrivebordsappen. Den første brukeren som registrerer seg blir treets eier og administrator.
Viktige funksjoner i Gramps Web
Interaktive familiediagrammer
Viftegrafer, stamtrevisninger, etterkommertrær og tidslinjevisualiseringer gir ulike perspektiver på din slektshistorie i nettleseren.
Fulltekstsøk
Søk i hver person, sted, hendelse, kilde og notat i slektstreet ditt umiddelbart — inkludert innhold i vedlagte dokumenter og medier.
Skrivebordssynkronisering
Bruker Gramps' eget databaseformat for toveis synkronisering med Gramps skrivebordsapp, slik at endringer på nett og skrivebord holder seg synkronisert.
Flerbrukersamarbeid
Inviter familiemedlemmer med rollebaserte tillatelser — redaktører kan legge til poster mens seere kun kan bla gjennom, og holder dataene dine organisert.
DNA-analyseverktøy
Kromosomleser, visualisering av delte DNA-segmenter og settadministrasjon for integrering av genetiske slektsforskningsdata sammen med tradisjonelle registre.
Hvorfor kjøre Gramps Web på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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