Gramps Web er det samarbeidsbaserte webgrensesnittet for Gramps, den mest brukte åpen kildekode-slektsforskningsplattformen. Det forvandler din private slektstre-database til en flerbruker webapplikasjon – tilgjengelig fra hvilken som helst nettleser – komplett med interaktive diagrammer, kart, fulltekstsøk og DNA-analyseverktøy. I motsetning til skybaserte slektsforskningstjenester som tjener penger på dine slektshistoriske data, kjører Gramps Web utelukkende på din egen VPS, og holder hver forfaderoppføring, dokument og bilde under din fulle kontroll.

Gramps Web bruker Gramps' native databaseformat, slik at eksisterende Gramps-data fra skrivebordet importeres direkte og endringer gjort via webgrensesnittet synkroniseres tilbake til skrivebordsappen. Den første brukeren som registrerer seg blir treets eier og administrator.