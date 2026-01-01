Rallly er et personvernvennlig verktøy for planlegging og gruppeavstemning med åpen kildekode, designet for å erstatte Doodle og lignende SaaS-apper. Arrangører oppretter en avstemning med foreslåtte dato-/tidsalternativer, deler en lenke, og respondenter velger hvilke tidspunkter som passer for dem – ingen konto kreves for deltakerne. Arrangør-dashbordet fremhever deretter de mest populære tidspunktene, noe som gjør det enkelt å bekrefte den endelige tiden.

Selv-hosting av Rallly på din VPS holder deltaker-e-poster, svardata og møteemner på infrastruktur du kontrollerer, i stedet for en tredjeparts planleggingstjeneste. Plattformen støtter flere tidssoner, låste alternativer, tilpasset merkevarebygging og e-post magic-link autentisering for arrangører, og hele stakken kjører på en enkelt Next.js-container pluss PostgreSQL – liten nok for personlig bruk, robust nok for et lite team eller en klubb.