Installer Rallly med ett klikk.
Selvhostet planleggingsverktøy for å samarbeide om å velge den beste datoen og tiden på tvers av grupper, team og tidssoner.
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Hva du kan bygge med Rallly
Rallly er et personvernvennlig verktøy for planlegging og gruppeavstemning med åpen kildekode, designet for å erstatte Doodle og lignende SaaS-apper. Arrangører oppretter en avstemning med foreslåtte dato-/tidsalternativer, deler en lenke, og respondenter velger hvilke tidspunkter som passer for dem – ingen konto kreves for deltakerne. Arrangør-dashbordet fremhever deretter de mest populære tidspunktene, noe som gjør det enkelt å bekrefte den endelige tiden.
Selv-hosting av Rallly på din VPS holder deltaker-e-poster, svardata og møteemner på infrastruktur du kontrollerer, i stedet for en tredjeparts planleggingstjeneste. Plattformen støtter flere tidssoner, låste alternativer, tilpasset merkevarebygging og e-post magic-link autentisering for arrangører, og hele stakken kjører på en enkelt Next.js-container pluss PostgreSQL – liten nok for personlig bruk, robust nok for et lite team eller en klubb.
Viktige funksjoner i Rallly
Gruppedatoavstemninger
Foreslå flere dato- og klokkeslettalternativer, samle inn tilgjengelighet fra inviterte og finne frem det beste tidspunktet — Doodle-lignende avstemninger uten gebyrer per avstemning.
Tidssonebevisst
Vis alle alternativer i hver respondents lokale tidssone automatisk, slik at distribuerte team velger tidspunkter uten hoderegning.
Svar uten konto
Inviterte stemmer med navn og valgfri e-post — ingen registrering, ingen passord, ingen friksjon — mens arrangører beholder kontoer for å administrere avstemninger.
Magisk lenke-pålogging
Arrangører logger på via magiske lenker sendt på e-post i stedet for passord, og holder legitimasjonsflaten liten uten å ofre bekvemmelighet.
Låste og skjulte alternativer
Lås et valgt alternativ for å fryse svar, eller skjul alternativer etter at avstemningen er avsluttet — nyttig for å bekrefte det endelige valget uten ytterligere endringer.
Tilpasset merkevarebygging
Angi ditt eget nettstedsnavn, logo og tema slik at avstemninger føles som en del av organisasjonen din i stedet for en generisk SaaS-landingsside.
Hvorfor kjøre Rallly på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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