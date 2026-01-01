Maloja er en åpen kildekode, selvhostet musikkscrobbler — tenk personlig Last.fm — som registrerer hver låt du spiller og gjør historikken om til hitlister, rangeringer av toppartister, tidspulsdiagrammer og årsoppsummeringer. Den aksepterer scrobbles fra klienter som allerede støtter Last.fm API, GMusicBrowser, mpdscribble, multi-scrobblere, og direkte API-integrasjoner fra spillere som Plex, Jellyfin og Navidrome.

Selvhosting av Maloja på din egen VPS holder en privat, permanent oversikt over lyttevanene dine i stedet for å la den ligge på en tredjepartsplattform som kan legges ned, endre priser eller endre hvordan dataene eksponeres. Kombinert med metadata-berikelse fra Last.fm, Spotify, MusicBrainz og TheAudioDB, får du et rikt personlig musikk-dashbord som overlever leverandørskifter.