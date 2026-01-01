Installer Maloja med ett klikk.
Selvhostet database for musikkscrobbling som gjør lyttehistorikken din om til personlige lister, statistikk og Last.fm-lignende profiler.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Maloja
Maloja er en åpen kildekode, selvhostet musikkscrobbler — tenk personlig Last.fm — som registrerer hver låt du spiller og gjør historikken om til hitlister, rangeringer av toppartister, tidspulsdiagrammer og årsoppsummeringer. Den aksepterer scrobbles fra klienter som allerede støtter Last.fm API, GMusicBrowser, mpdscribble, multi-scrobblere, og direkte API-integrasjoner fra spillere som Plex, Jellyfin og Navidrome.
Selvhosting av Maloja på din egen VPS holder en privat, permanent oversikt over lyttevanene dine i stedet for å la den ligge på en tredjepartsplattform som kan legges ned, endre priser eller endre hvordan dataene eksponeres. Kombinert med metadata-berikelse fra Last.fm, Spotify, MusicBrainz og TheAudioDB, får du et rikt personlig musikk-dashbord som overlever leverandørskifter.
Viktige funksjoner i Maloja
Personlige lytteoversikter
Bla gjennom toppartister, album og spor over konfigurerbare tidsperioder med rangeringer, trendlinjer og sammenligninger per periode.
Last.fm-kompatibel API
Godta scrobbler fra enhver klient som kommuniserer med Last.fm API-et — telefoner, skrivebordsspillere, skript — uten å skrive egendefinerte adaptere.
Integrasjoner for avspillere
Motta scrobbles direkte fra Plex, Jellyfin, Navidrome, flerscrobblere, mpdscribble og andre fellesskapsbygde broer.
Pulsstilte tidsgrafer
Visualiser hvor ofte du lytter til spesifikke artister, album eller spor over uker, måneder og år for å oppdage gjenoppdagelser og lyttemaraton.
Metadata-berikelse
Hent artistbilder og albumkunst fra Last.fm, Spotify, MusicBrainz og TheAudioDB slik at dashbordet ditt ser strøkent ut fra første stund.
Last.fm proxy scrobbling
Videresend eventuelt innkommende scrobbler til Last.fm slik at din eksisterende offentlige profil fortsetter å oppdateres samtidig som du også bygger et privat arkiv.
Hvorfor kjøre Maloja på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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