Installer Dashy med én-klikks installasjon.
Svært tilpassbart selvhostet dashbord for å organisere alle tjenestene, bokmerkene og widgetene dine på ett sted.
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Hva du kan bygge med Dashy
Dashy er et selvhostet personlig dashbord som gir deg en vakker, tilpassbar hjemmeside for alle dine tjenester, applikasjoner og bokmerker. Med hundrevis av innebygde ikoner, et omfattende widget-økosystem og en visuell konfigurasjonsredigerer, kan du bygge et skreddersydd grensesnitt uten å redigere YAML-filer. Statuskontroller i sanntid overvåker tjenestene dine kontinuerlig, slik at du alltid vet hva som er oppe og går.
Å selvhoste Dashy på din VPS betyr at dashbordet ditt er tilgjengelig 24/7 fra hvilken som helst enhet, med alle konfigurasjonsdata under din kontroll. Det er ingen abonnementsavgifter, ingen bruksgrenser og ingen tredjeparts tilgang til din infrastrukturtopologi – bare et raskt, privat inngangspunkt til alt du kjører.
Viktige funksjoner i Dashy
Overvåking av tjenestestatus
Sjekker kontinuerlig om tjenestene dine er online og viser statusindikatorer i sanntid slik at du raskt kan oppdage nedetid.
Visuell konfigurasjonsredigerer
Rediger dashbordoppsettet, seksjonene og elementene dine via et pek-og-klikk-grensesnitt uten å røre YAML-konfigurasjonsfiler.
Rikt miniprogram-økosystem
Legg til værmeldinger, RSS-feeder, systemstatistikk, klokker og dusinvis av andre widgeter for å forvandle dashbordet til et informasjonssenter.
Omfattende ikonbibliotek
Inkluderer 400+ forhåndskonfigurerte tjenesteikoner og støtter egendefinerte ikoner, som holder dashbordet ditt visuelt konsistent og enkelt å navigere.
Flersidestøtte
Organiser tjenester på tvers av flere sider og seksjoner, noe som gjør det praktisk å administrere et stort antall applikasjoner uten rot.
Hvorfor kjøre Dashy på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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