Dashy er et selvhostet personlig dashbord som gir deg en vakker, tilpassbar hjemmeside for alle dine tjenester, applikasjoner og bokmerker. Med hundrevis av innebygde ikoner, et omfattende widget-økosystem og en visuell konfigurasjonsredigerer, kan du bygge et skreddersydd grensesnitt uten å redigere YAML-filer. Statuskontroller i sanntid overvåker tjenestene dine kontinuerlig, slik at du alltid vet hva som er oppe og går.

Å selvhoste Dashy på din VPS betyr at dashbordet ditt er tilgjengelig 24/7 fra hvilken som helst enhet, med alle konfigurasjonsdata under din kontroll. Det er ingen abonnementsavgifter, ingen bruksgrenser og ingen tredjeparts tilgang til din infrastrukturtopologi – bare et raskt, privat inngangspunkt til alt du kjører.