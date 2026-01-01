Installer M3DB med ett-klikks installasjon.
Distribuert tidsserie-database og Prometheus ekstern lagrings-backend bygget hos Uber for metrikker i planetarisk skala.
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Hva du kan bygge med M3DB
M3DB er en distribuert tidsseriedatabase med åpen kildekode, opprinnelig bygget hos Uber for å innta, lagre og spørre milliarder av metrikker per sekund på tvers av tusenvis av verter. Den kobler en innebygd etcd-støttet koordinator med en høytkomprimerende TSDB-motor spesialbygget for overvåking av arbeidsbelastninger, og eksponerer et Prometheus-kompatibelt eksternt lese- og skrive-API pluss PromQL-spørringer via m3coordinator på port 7201.
Selv-hosting av M3DB på din egen VPS gir deg langsiktig, kostnadseffektiv oppbevaring for Prometheus- og Graphite-metrikker, full kontroll over navneområder og replikering, og en enkelt binærfil som kan skalere fra en enkelt node til en global flersonesklynge etter hvert som dataene dine vokser.
Viktige funksjoner i M3DB
Prometheus fjernlagring
Bruk M3DB som en drop-in langsiktig backend for Prometheus via fjernlesing og fjernskriving, og behold år med metrikker uten sampling.
PromQL spørringsmotor
Spør etter lagrede metrikker med native PromQL via m3coordinator, som gjør M3DB kompatibel med Grafana og eksisterende Prometheus-dashbord.
Høykomprimert TSDB
En spesialbygd kolonnebasert lagringsmotor med Gorilla-stil komprimering holder diskbruken lav selv med millioner av aktive tidsserier.
Konfigurerbare navneområder
Definer flere navneområder med uavhengig oppbevaring, blokkstørrelser og oppløsning for å balansere raske spørringer mot langsiktige lagringskostnader.
Innebygd etcd
Enkeltnodebildet leveres med innebygd etcd for klyngestruktur og plassering, som fjerner behovet for en ekstern koordineringstjeneste.
Graphite-inntak
Innebygd Graphite Carbon-innsamling lar team konsolidere Graphite- og Prometheus-metrikker i ett lagringslag med et enhetlig spørrings-API.
Hvorfor kjøre M3DB på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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