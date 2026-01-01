M3DB er en distribuert tidsseriedatabase med åpen kildekode, opprinnelig bygget hos Uber for å innta, lagre og spørre milliarder av metrikker per sekund på tvers av tusenvis av verter. Den kobler en innebygd etcd-støttet koordinator med en høytkomprimerende TSDB-motor spesialbygget for overvåking av arbeidsbelastninger, og eksponerer et Prometheus-kompatibelt eksternt lese- og skrive-API pluss PromQL-spørringer via m3coordinator på port 7201.

Selv-hosting av M3DB på din egen VPS gir deg langsiktig, kostnadseffektiv oppbevaring for Prometheus- og Graphite-metrikker, full kontroll over navneområder og replikering, og en enkelt binærfil som kan skalere fra en enkelt node til en global flersonesklynge etter hvert som dataene dine vokser.