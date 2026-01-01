Opptil 69 % rabatt for M3DB

Installer M3DB med ett-klikks installasjon.

Distribuert tidsserie-database og Prometheus ekstern lagrings-backend bygget hos Uber for metrikker i planetarisk skala.

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AI-administrert VPS
kr66,99/mnd
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Installer M3DB med ett-klikks installasjon.

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68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med M3DB

M3DB er en distribuert tidsseriedatabase med åpen kildekode, opprinnelig bygget hos Uber for å innta, lagre og spørre milliarder av metrikker per sekund på tvers av tusenvis av verter. Den kobler en innebygd etcd-støttet koordinator med en høytkomprimerende TSDB-motor spesialbygget for overvåking av arbeidsbelastninger, og eksponerer et Prometheus-kompatibelt eksternt lese- og skrive-API pluss PromQL-spørringer via m3coordinator på port 7201.

Selv-hosting av M3DB på din egen VPS gir deg langsiktig, kostnadseffektiv oppbevaring for Prometheus- og Graphite-metrikker, full kontroll over navneområder og replikering, og en enkelt binærfil som kan skalere fra en enkelt node til en global flersonesklynge etter hvert som dataene dine vokser.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i M3DB

Prometheus fjernlagring

Bruk M3DB som en drop-in langsiktig backend for Prometheus via fjernlesing og fjernskriving, og behold år med metrikker uten sampling.

PromQL spørringsmotor

Spør etter lagrede metrikker med native PromQL via m3coordinator, som gjør M3DB kompatibel med Grafana og eksisterende Prometheus-dashbord.

Høykomprimert TSDB

En spesialbygd kolonnebasert lagringsmotor med Gorilla-stil komprimering holder diskbruken lav selv med millioner av aktive tidsserier.

Konfigurerbare navneområder

Definer flere navneområder med uavhengig oppbevaring, blokkstørrelser og oppløsning for å balansere raske spørringer mot langsiktige lagringskostnader.

Innebygd etcd

Enkeltnodebildet leveres med innebygd etcd for klyngestruktur og plassering, som fjerner behovet for en ekstern koordineringstjeneste.

Graphite-inntak

Innebygd Graphite Carbon-innsamling lar team konsolidere Graphite- og Prometheus-metrikker i ett lagringslag med et enhetlig spørrings-API.

Hvorfor kjøre M3DB på Hostinger

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Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

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Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

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Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

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