Vince Analytics er en lettvektig, selvhostet webanalyse-server bygget for enkeltpersoner og små team som ønsker full kontroll over besøksdataene sine. Den krever ingen ekstern database, leveres som én binærfil, og lagrer alt lokalt — noe som gjør den enkel å drifte på hvilken som helst VPS uten kompleks oppsett.

Vince er kompatibel med Plausible Analytics sporingsskript, slik at du kan migrere eksisterende nettsteder uten å endre frontend-koden din. Den sporer sidevisninger, unike besøkende, henvisninger og egendefinerte hendelser, samtidig som den er fullt GDPR-, CCPA- og PECR-kompatibel — ingen informasjonskapsler kreves.