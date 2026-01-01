Installer Vince Analytics med ett klikk.
Personvernvennlig, selvhostet webanalyseplattform som er en direkte erstatning for Google Analytics.
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Hva du kan bygge med Vince Analytics
Vince Analytics er en lettvektig, selvhostet webanalyse-server bygget for enkeltpersoner og små team som ønsker full kontroll over besøksdataene sine. Den krever ingen ekstern database, leveres som én binærfil, og lagrer alt lokalt — noe som gjør den enkel å drifte på hvilken som helst VPS uten kompleks oppsett.
Vince er kompatibel med Plausible Analytics sporingsskript, slik at du kan migrere eksisterende nettsteder uten å endre frontend-koden din. Den sporer sidevisninger, unike besøkende, henvisninger og egendefinerte hendelser, samtidig som den er fullt GDPR-, CCPA- og PECR-kompatibel — ingen informasjonskapsler kreves.
Viktige funksjoner i Vince Analytics
Ingen informasjonskapsler kreves
Vince sporer besøkende uten informasjonskapsler eller personlige identifikatorer, og holder nettstedet ditt fullt kompatibelt med GDPR, CCPA og PECR som standard.
Plausible-kompatible skript
Legg inn det samme sporingsskriptet som brukes for Plausible Analytics og pek det mot din Vince-instans — ingen frontend-endringer nødvendig ved migrering.
Null eksterne avhengigheter
Hele plattformen leveres som en enkelt binærfil med en innebygd database, så det er ingenting ekstra å installere, konfigurere eller vedlikeholde i tillegg.
Ubegrenset antall nettsteder og arrangementer
Legg til så mange nettsteder som VPS-ressursene dine tillater, og samle inn så mange hendelser du trenger — det er ingen kunstige planbaserte begrensninger.
Offentlige og delte dashbord
Del analysedashbord offentlig eller via unike passordbeskyttede lenker, som gir interessenter tilgang uten å eksponere administratorkontoen din.
Hvorfor kjøre Vince Analytics på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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