LiteLLM er en åpen kildekode AI-gateway som gir hver LLM den samme OpenAI-kompatible API-en, slik at applikasjonene dine kan bytte mellom OpenAI, Anthropic, Google, Azure, AWS Bedrock og 100+ andre leverandører uten kodeendringer. Den håndterer lastbalansering, automatisk failover, virtuell API-nøkkeladministrasjon, kostnadssporing og hastighetsbegrensning fra et enkelt administrasjonsgrensesnitt.

Selv-hosting av LiteLLM holder API-nøklene og bruksdataene dine innenfor din egen infrastruktur, eliminerer struping og hastighetsbegrensninger fra delte proxy-tjenester, og gir teamet ditt et sentralt kontrollplan for all LLM-bruk — avgjørende for organisasjoner som administrerer AI-kostnader og samsvar i stor skala.