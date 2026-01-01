Installer LiteLLM med ett-klikks installasjon.
Enhetlig AI-gateway som gir OpenAI-kompatibel API-tilgang til 100+ LLM-er fra enhver leverandør.
Velg en VPS-plan for LiteLLM
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med LiteLLM
LiteLLM er en åpen kildekode AI-gateway som gir hver LLM den samme OpenAI-kompatible API-en, slik at applikasjonene dine kan bytte mellom OpenAI, Anthropic, Google, Azure, AWS Bedrock og 100+ andre leverandører uten kodeendringer. Den håndterer lastbalansering, automatisk failover, virtuell API-nøkkeladministrasjon, kostnadssporing og hastighetsbegrensning fra et enkelt administrasjonsgrensesnitt.
Selv-hosting av LiteLLM holder API-nøklene og bruksdataene dine innenfor din egen infrastruktur, eliminerer struping og hastighetsbegrensninger fra delte proxy-tjenester, og gir teamet ditt et sentralt kontrollplan for all LLM-bruk — avgjørende for organisasjoner som administrerer AI-kostnader og samsvar i stor skala.
Viktige funksjoner i LiteLLM
100+ LLM-leverandører
Få tilgang til OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Azure, AWS Bedrock og dusinvis flere gjennom et enkelt, samlet API-endepunkt.
Lastbalansering og sviktkontroll
Fordel forespørsler på tvers av flere leverandører og bytt automatisk over til sikkerhetskopier når en leverandør er utilgjengelig.
Utgiftssporing og Budsjetter
Overvåk LLM-kostnader i sanntid og sett budsjettgrenser per bruker eller per team for å forhindre ukontrollert API-forbruk.
Virtuell nøkkeladministrasjon
Utsted virtuelle API-nøkler med begrenset omfang til team og applikasjoner med detaljerte tilgangskontroller og brukssporing.
Avansert ruting
Rute forespørsler etter kostnad, ventetid eller egendefinerte regler for alltid å bruke den beste modellen for hver forespørselstype.
Hvorfor kjøre LiteLLM på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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