Langflow er en åpen kildekode lavkodeplattform som lar utviklere og team bygge AI-drevne applikasjoner via et visuelt lerret. Koble til LLM-er, vektordatabaser, API-er og datakilder ved å dra og slippe komponenter – ingen standardkode er nødvendig. Den støtter OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini og lokalt hostede modeller, noe som gjør det enkelt å bygge chatroboter, RAG-pipelines og multi-agent-arbeidsflyter.

Å hoste Langflow på din egen VPS holder AI-arbeidsflyter og samtaledata på infrastruktur du kontrollerer, eliminerer leverandørlås og sikrer at sensitive dokumenter behandlet gjennom RAG-pipelines aldri forlater miljøet ditt. Denne malen inkluderer PostgreSQL for pålitelig persistens av flyter, brukere og applikasjonstilstand.