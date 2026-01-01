Installer Langflow med en ett-klikks installasjon.
Visuell dra-og-slipp AI-arbeidsflytbygger for å lage LLM-applikasjoner med OpenAI, Anthropic og lokale modeller.
Velg en VPS-plan for Langflow
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Langflow
Langflow er en åpen kildekode lavkodeplattform som lar utviklere og team bygge AI-drevne applikasjoner via et visuelt lerret. Koble til LLM-er, vektordatabaser, API-er og datakilder ved å dra og slippe komponenter – ingen standardkode er nødvendig. Den støtter OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini og lokalt hostede modeller, noe som gjør det enkelt å bygge chatroboter, RAG-pipelines og multi-agent-arbeidsflyter.
Å hoste Langflow på din egen VPS holder AI-arbeidsflyter og samtaledata på infrastruktur du kontrollerer, eliminerer leverandørlås og sikrer at sensitive dokumenter behandlet gjennom RAG-pipelines aldri forlater miljøet ditt. Denne malen inkluderer PostgreSQL for pålitelig persistens av flyter, brukere og applikasjonstilstand.
Viktige funksjoner i Langflow
Visuelt verktøy for arbeidsflyt
Bygg LLM-applikasjoner ved å koble sammen komponenter på et lerret uten å skrive pipeline boilerplate-kode.
Multi-leverandør LLM-støtte
Bytt mellom OpenAI, Anthropic, Google Gemini og lokale Ollama-modeller innenfor samme arbeidsflyt.
RAG Pipelines
Koble vektordatabaser til LLM-er for å bygge arbeidsflyter for retrieval-augmented generation som besvarer spørsmål fra dine egne dokumenter.
API-utrulling
Eksponer enhver ferdig arbeidsflyt som et REST API-endepunkt for integrasjon i produksjonsapplikasjoner.
Egendefinerte komponenter
Skriv Python-komponenter for å utvide Langflow med proprietær logikk, interne API-er eller spesialiserte datakilder.
Hvorfor kjøre Langflow på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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