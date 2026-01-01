ThingsBoard er en åpen kildekode IoT-plattform som håndterer hele livssyklusen for utrulling av tilkoblede enheter — fra enhetsprovisjonering og legitimasjonshåndtering gjennom sanntids telemetri-innsamling, kompleks hendelsesbehandling og tilpasset dashbordvisualisering. Den støtter MQTT-, HTTP- og CoAP-protokoller rett ut av esken, noe som gjør den kompatibel med praktisk talt enhver mikrokontroller, industriell sensor eller gateway.

Selvdrift av ThingsBoard på din egen VPS betyr at enhetsdataene dine aldri forlater infrastrukturen din — kritisk for utrulling innen industri, medisin og smarte bygninger som er underlagt krav til datasuverenitet. Med støtte for flere leietakere kan en enkelt ThingsBoard-instans betjene isolerte miljøer for ulike team, kunder eller prosjekter.