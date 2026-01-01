Installer ThingsBoard med ett klikk.
Åpen kildekode IoT-plattform for enhetsadministrasjon, sanntids telemetriinnsamling og tilpasset dashbordvisualisering.
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Hva du kan bygge med ThingsBoard
ThingsBoard er en åpen kildekode IoT-plattform som håndterer hele livssyklusen for utrulling av tilkoblede enheter — fra enhetsprovisjonering og legitimasjonshåndtering gjennom sanntids telemetri-innsamling, kompleks hendelsesbehandling og tilpasset dashbordvisualisering. Den støtter MQTT-, HTTP- og CoAP-protokoller rett ut av esken, noe som gjør den kompatibel med praktisk talt enhver mikrokontroller, industriell sensor eller gateway.
Selvdrift av ThingsBoard på din egen VPS betyr at enhetsdataene dine aldri forlater infrastrukturen din — kritisk for utrulling innen industri, medisin og smarte bygninger som er underlagt krav til datasuverenitet. Med støtte for flere leietakere kan en enkelt ThingsBoard-instans betjene isolerte miljøer for ulike team, kunder eller prosjekter.
Viktige funksjoner i ThingsBoard
Sanntids dashbord
Bygg tilpassede dashbord med dusinvis av widgettyper — diagrammer, målere, kart og tabeller — som oppdateres direkte når enheter sender telemetri.
Visuell Regelmotor
Behandle enhetsdata med en dra-og-slipp regelkjederedigerer som utløser alarmer, transformerer nyttelast og videresender hendelser til eksterne systemer.
MQTT Enhetstilkobling
Koble til sensorer og mikrokontrollere over MQTT, HTTP eller CoAP ved hjelp av tilgangstokener per enhet, uten behov for en ekstra megler.
Administrasjon av enhetsflåte
Organiser enheter i grupper, tilordne delte attributter, administrer fastvareoppdateringer og spor enhetsstatus på tvers av hele flåten din.
Støtte for flere leietakere
Opprett isolerte leietakerkontoer med egne enheter, dashbord og brukerroller — ideelt for produktselskaper som administrerer kundedistribusjoner.
Alarmer og varsler
Definer terskel- eller regelstyrte alarmer som sender e-post, webhook eller plattformvarsler når enhetsbetingelser er oppfylt.
Hvorfor kjøre ThingsBoard på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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