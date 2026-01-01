BugSink er en selvhostet plattform for feilsporing som fanger opp, grupperer og viser applikasjonsunntak på tvers av tjenestene dine i sanntid. Bygget med Django og Python, gir den stakksporinger, feilkontekst og deduplisering som utviklingsteam trenger for å diagnostisere og løse problemer raskt — uten å sende sensitiv feilsøkingsinformasjon til en tredjepartstjeneste.

Selvhosting på din egen VPS eliminerer pris per feilvolum, fjerner bekymringer om datalagring for regulerte bransjer, og lar deg integrere feilsporing direkte med din eksisterende infrastruktur. Denne distribusjonen parer BugSink med MySQL for holdbar feillagring og oppretter en administratorbruker automatisk ved første oppstart.