Installer BugSink med ett klikk.
Selvhostet feilsporingsplattform for overvåking av applikasjonsunntak med full kontroll over sensitive feilsøkingsdata.
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Hva du kan bygge med BugSink
BugSink er en selvhostet plattform for feilsporing som fanger opp, grupperer og viser applikasjonsunntak på tvers av tjenestene dine i sanntid. Bygget med Django og Python, gir den stakksporinger, feilkontekst og deduplisering som utviklingsteam trenger for å diagnostisere og løse problemer raskt — uten å sende sensitiv feilsøkingsinformasjon til en tredjepartstjeneste.
Selvhosting på din egen VPS eliminerer pris per feilvolum, fjerner bekymringer om datalagring for regulerte bransjer, og lar deg integrere feilsporing direkte med din eksisterende infrastruktur. Denne distribusjonen parer BugSink med MySQL for holdbar feillagring og oppretter en administratorbruker automatisk ved første oppstart.
Viktige funksjoner i BugSink
Automatisk feilgruppering
Fjerner duplikater og grupperer lignende unntak slik at teamet ditt ser ett håndterbart problem i stedet for tusenvis av identiske varsler som oversvømmer dashbordet.
Detaljerte stakkspor
Fanger opp fullstendige stack traces med kildekontekst og variabeltilstand på tidspunktet for hver feil, noe som gir utviklere alt de trenger for å reprodusere og fikse feil.
Støtte for flerspråklig SDK
Integreres med populære SDK-er på tvers av flere programmeringsspråk og rammeverk, slik at du kan samle feil fra alle tjenestene dine på ett sted.
Sanntidsvarsler
Varsler utløses i det øyeblikket nye feiltyper oppdages, slik at team kan reagere før problemer hoper seg opp og påvirker flere brukere.
Fullstendig datasuveneritet
Alle feildata, stakkspor og brukerkontekst forblir på din VPS, noe som oppfyller samsvarskrav og forhindrer at sensitiv informasjon forlater infrastrukturen din.
Hvorfor kjøre BugSink på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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