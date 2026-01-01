Installer Listmonk med ett-klikks installasjon.
Høyytelses, selvhostet nyhetsbrev- og e-postlisteadministrator bygget for millioner av abonnenter.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Listmonk
Listmonk er en rask, åpen kildekode-plattform for nyhetsbrev og e-postlister, bygget med Go for maksimal effektivitet. Den håndterer millioner av abonnenter med minimalt ressursforbruk, støtter avansert segmentering, personalisering og kampanjeanalyse, og fungerer med enhver SMTP-leverandør. Det rene admin-grensesnittet gjør det enkelt å administrere lister og sende kampanjer, uten unødvendig kompleksitet fra markedsføringsverktøy for bedrifter.
Selv-hosting av Listmonk eliminerer SaaS-avgifter per e-post eller per abonnent, holder abonnentdataene dine utelukkende på din egen infrastruktur, og lar deg konfigurere sendingshastigheter og SMTP-leverandører nøyaktig slik arbeidsflyten din krever – uten plattformbegrensninger eller leverandørlås.
Viktige funksjoner i Listmonk
Abonnentsegmentering
Opprett målrettede kampanjer ved å segmentere abonnenter med egendefinerte attributter og dynamiske spørringsbaserte lister.
Kampanjeanalyse
Spor åpningsrater, klikkfrekvenser, returer og avmeldinger med detaljert rapportering per kampanje.
Flere SMTP-leverandører
Koble til enhver SMTP-leverandør med failover og hastighetsbegrensning per leverandør for å maksimere leveringsevnen.
Malsystem
Bygg gjenbrukbare HTML- og ren tekst-e-postmaler med variabelutskifting for personaliserte kampanjer.
REST API
Styr abonnenter, lister og kampanjer programmatisk via et omfattende REST API.
Personvern og GDPR-verktøy
Innebygd håndtering av avmelding, håndtering av returpost og verktøy for dataeksport for overholdelse av regelverk.
Hvorfor kjøre Listmonk på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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