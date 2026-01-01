Listmonk er en rask, åpen kildekode-plattform for nyhetsbrev og e-postlister, bygget med Go for maksimal effektivitet. Den håndterer millioner av abonnenter med minimalt ressursforbruk, støtter avansert segmentering, personalisering og kampanjeanalyse, og fungerer med enhver SMTP-leverandør. Det rene admin-grensesnittet gjør det enkelt å administrere lister og sende kampanjer, uten unødvendig kompleksitet fra markedsføringsverktøy for bedrifter.

Selv-hosting av Listmonk eliminerer SaaS-avgifter per e-post eller per abonnent, holder abonnentdataene dine utelukkende på din egen infrastruktur, og lar deg konfigurere sendingshastigheter og SMTP-leverandører nøyaktig slik arbeidsflyten din krever – uten plattformbegrensninger eller leverandørlås.