LightRAG er et lettvekts rammeverk for retrieval-augmented generation designet for å analysere komplekse dokumenter innen domener som jus, helsevesen og finans. Det bygger bro mellom vektorbasert RAG og grafbasert RAG ved å administrere kunnskapsgrafer og vektorembeddinger sammen i en enkelt to-nivå arkitektur, dramatisk reduserer LLM-kallene som kreves ved både indeksering og spørringstid sammenlignet med implementeringer av GraphRAG basert på fellesskapsrapporter.

Selv-hosting av LightRAG på din egen VPS holder dokumentene, embeddingene og kunnskapsgrafen din fullstendig under din kontroll. Koble til OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic, eller et hvilket som helst OpenAI-kompatibelt endepunkt, og oppdater kunnskapsbaser inkrementelt uten å gjenoppbygge den globale indeksen — slik at dynamiske data holder seg ferske uten ublu ombehandlingskostnader.