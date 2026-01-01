Installer LightRAG med ett klikk-installasjon.
Enkelt og raskt rammeverk for gjenfinningsforsterket generering som kombinerer vektorsøk med kunnskapsgrafer for kompleks dokumentanalyse.
Velg en VPS-plan for LightRAG
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med LightRAG
LightRAG er et lettvekts rammeverk for retrieval-augmented generation designet for å analysere komplekse dokumenter innen domener som jus, helsevesen og finans. Det bygger bro mellom vektorbasert RAG og grafbasert RAG ved å administrere kunnskapsgrafer og vektorembeddinger sammen i en enkelt to-nivå arkitektur, dramatisk reduserer LLM-kallene som kreves ved både indeksering og spørringstid sammenlignet med implementeringer av GraphRAG basert på fellesskapsrapporter.
Selv-hosting av LightRAG på din egen VPS holder dokumentene, embeddingene og kunnskapsgrafen din fullstendig under din kontroll. Koble til OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic, eller et hvilket som helst OpenAI-kompatibelt endepunkt, og oppdater kunnskapsbaser inkrementelt uten å gjenoppbygge den globale indeksen — slik at dynamiske data holder seg ferske uten ublu ombehandlingskostnader.
Viktige funksjoner i LightRAG
Gjenfinning på to nivåer
Vektorinnleiringer og kunnskapsgrafentiteter kombineres i én pipeline, og overgår flatt vektorsøk i tverrdokument-resonnement, samtidig som indekseringskostnadene holdes lave.
Inkrementelle kunnskapsoppdateringer
Nye dokumenter flettes inn i den eksisterende grafen uten å gjenoppbygge den globale indeksen, slik at dynamiske data holder seg oppdatert uten kostbar etterbehandling.
Støtte for multi-LLM-leverandører
Koble til OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic, Bedrock, eller et hvilket som helst OpenAI-kompatibelt endepunkt uten å omskrive prompter eller reindeksere dokumentene dine.
Fem spørringsmoduser
Bytt mellom Naive, Local, Global, Hybrid og Mix hentingsstrategier for å matche spørringskompleksitet mot latens- og kostnadskrav.
Innebygd nett-UI
Nettleserbasert dashbord for inntak av dokumenter, kjøring av spørringer og interaktiv visualisering av den genererte kunnskapsgrafen.
REST API for integrasjoner
Autentiserte REST-endepunkter lar deg bygge inn LightRAG i eksisterende applikasjoner og automatisere pipelines for dokumentinntak.
Hvorfor kjøre LightRAG på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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