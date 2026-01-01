Label Studio er den mest populære plattformen for datamerking med åpen kildekode, med over 27 000 GitHub-stjerner, som støtter annotering på tvers av alle store datatyper — tekst, bilder, lyd, video, HTML, tidsserier og multimodale kombinasjoner. Team bruker den til å bygge treningsdatasett av høy kvalitet med tilpassbare merkemaler, ML-assistert annotering og målinger for enighet mellom annotatører.

Selvhosting av Label Studio på din egen VPS holder sensitive treningsdata — medisinske bilder, finansielle dokumenter, proprietært forretningsinnhold — fullstendig innenfor din infrastruktur, uten avgifter per bruker eller per annotering. Denne implementeringen parer Label Studio med PostgreSQL 16 for pålitelig lagring av prosjekter og annoteringer.