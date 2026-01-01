Installer Label Studio med ett klikk.
Åpen kildekode-plattform for datamerking for annotering av tekst, bilder, lyd, video og tidsseriedata til maskinlæringsmodeller.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Label Studio
Label Studio er den mest populære plattformen for datamerking med åpen kildekode, med over 27 000 GitHub-stjerner, som støtter annotering på tvers av alle store datatyper — tekst, bilder, lyd, video, HTML, tidsserier og multimodale kombinasjoner. Team bruker den til å bygge treningsdatasett av høy kvalitet med tilpassbare merkemaler, ML-assistert annotering og målinger for enighet mellom annotatører.
Selvhosting av Label Studio på din egen VPS holder sensitive treningsdata — medisinske bilder, finansielle dokumenter, proprietært forretningsinnhold — fullstendig innenfor din infrastruktur, uten avgifter per bruker eller per annotering. Denne implementeringen parer Label Studio med PostgreSQL 16 for pålitelig lagring av prosjekter og annoteringer.
Viktige funksjoner i Label Studio
Flertypeannotering
Merk tekst, bilder, lyd, video og tidsseriedata med 50+ tilpassbare maltyper fra én enkelt plattform.
ML-assistert merking
Koble til en ML-backend for å forhåndsmerke data automatisk, slik at annotatorer kan gjennomgå og korrigere prediksjoner i stedet for å merke fra bunnen av.
Arbeidsflyter for aktiv læring
Prioriter de mest usikre eller informative prøvene for merking for å maksimere modellforbedringen per time brukt på annotering.
Lagsamarbeid
Tildel oppgaver på tvers av flere annotatorer og spor enighet mellom annotatorer for å sikre konsistent etikettkvalitet.
ML-format eksport
Eksporter ferdige annoteringer direkte til COCO, VOC, YOLO og andre populære formater for umiddelbar modelltrening.
Hvorfor kjøre Label Studio på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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