Installer Gotify med ett klikk.
Selvhostet push-varslingsserver med et enkelt REST API og sanntids WebSocket-levering.
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Hva du kan bygge med Gotify
Gotify er en lettvektig push-varslingsserver med åpen kildekode som lar deg sende og motta meldinger i sanntid. Et enkelt REST API gjør det enkelt å integrere varsler fra skript, overvåkingsverktøy, cron-jobber og applikasjoner uten å være avhengig av Firebase, Pushover eller andre tredjepartstjenester. Den støtter flere klientapplikasjoner og organiserer varsler etter kilde med prioritetsnivåer.
Selvhosting av Gotify holder alle varslingsdata på din egen VPS, noe som garanterer personvern og tilgjengelighet. Dens minimale ressursforbruk betyr at den kjører komfortabelt sammen med andre applikasjoner uten å konkurrere om minne eller CPU.
Viktige funksjoner i Gotify
Enkel REST API
Send varsler fra ethvert skript eller applikasjon med en enkelt HTTP POST-forespørsel — ingen SDK nødvendig og ingen kompleks oppsett.
Sanntids WebSockets
Meldinger sendes umiddelbart til tilkoblede klienter via WebSocket, noe som sikrer at varsler vises på enhetene dine i det øyeblikket de sendes.
Android & Webklienter
Motta varsler på Android-enheter med den offisielle appen, eller overvåk meldinger i hvilken som helst nettleser via det innebygde nett-grensesnittet.
Støtte for flere applikasjoner
Organiser varsler etter kildeapplikasjon med separate tokens og prioritetsnivåer, og hold overvåkingsvarsler, sikkerhetskopier og CI-hendelser tydelig adskilt.
Plugin-utvidbarhet
Utvid Gotify med fellesskaps-programtillegg for å legge til nye varslingskilder, videresendingsregler og egendefinerte integrasjoner uten å endre kjerneserveren.
Hvorfor kjøre Gotify på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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