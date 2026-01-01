Gotify er en lettvektig push-varslingsserver med åpen kildekode som lar deg sende og motta meldinger i sanntid. Et enkelt REST API gjør det enkelt å integrere varsler fra skript, overvåkingsverktøy, cron-jobber og applikasjoner uten å være avhengig av Firebase, Pushover eller andre tredjepartstjenester. Den støtter flere klientapplikasjoner og organiserer varsler etter kilde med prioritetsnivåer.

Selvhosting av Gotify holder alle varslingsdata på din egen VPS, noe som garanterer personvern og tilgjengelighet. Dens minimale ressursforbruk betyr at den kjører komfortabelt sammen med andre applikasjoner uten å konkurrere om minne eller CPU.