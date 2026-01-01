Trek er en åpen kildekode- og selvhostet reiseplanleggingsplattform som kombinerer sanntidssamarbeid med alt du trenger for å organisere en reise i et enkelt grensesnitt. Dra-og-slipp-dagplanleggere, interaktive kart med fotomarkører, værmeldinger, budsjetter med flere valutaer, pakkelister og en reisedagbok i magasinformat finnes alle sammen med reservasjoner, dokumentlagring og PDF-eksport.

I motsetning til kommersielle planleggingsapper som låser reiseplanene og bildene dine bak abonnementsnivåer, kjører Trek utelukkende på infrastruktur du kontrollerer. Sanntids WebSocket-synkronisering holder reisefølge og familiemedlemmer koordinert etter hvert som planene utvikler seg, valgfri OIDC enkeltpålogging integreres med eksisterende identitetsleverandører, og en innebygd MCP-server lar AI-assistenter hjelpe til med å planlegge, pakke og budsjettere uten å sende sensitive data til tredjeparter.