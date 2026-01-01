Installer Trek med ett klikk.
Selvhostet sanntids samarbeidsbasert reiseplanlegger med interaktive kart, budsjetter, pakkelister, dagbøker og AI-assistanse.
Velg en VPS-plan for Trek
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Trek
Trek er en åpen kildekode- og selvhostet reiseplanleggingsplattform som kombinerer sanntidssamarbeid med alt du trenger for å organisere en reise i et enkelt grensesnitt. Dra-og-slipp-dagplanleggere, interaktive kart med fotomarkører, værmeldinger, budsjetter med flere valutaer, pakkelister og en reisedagbok i magasinformat finnes alle sammen med reservasjoner, dokumentlagring og PDF-eksport.
I motsetning til kommersielle planleggingsapper som låser reiseplanene og bildene dine bak abonnementsnivåer, kjører Trek utelukkende på infrastruktur du kontrollerer. Sanntids WebSocket-synkronisering holder reisefølge og familiemedlemmer koordinert etter hvert som planene utvikler seg, valgfri OIDC enkeltpålogging integreres med eksisterende identitetsleverandører, og en innebygd MCP-server lar AI-assistenter hjelpe til med å planlegge, pakke og budsjettere uten å sende sensitive data til tredjeparter.
Viktige funksjoner i Trek
Sanntidssamarbeid
WebSocket-synkronisering sender hver reiseplanredigering, notat og budsjettendring til hver tilkoblede reisende umiddelbart, slik at medplanleggere alltid ser den samme planen.
Interaktive reisekart
Leaflet- eller Mapbox GL-kart med 3D-bygninger, terreng, rutevisualisering, fotomarkører og klynging forvandler flate reiseruter til en visuell plan.
Budsjetter og pakkelister
Spor kategoribaserte utgifter med splitt per person og per dag, støtte for flere valutaer, maler for pakkelister og valgfri sporing av bagasjevekt.
Reisedagbok og atlas
Registrer reiser i en magasinlignende journal med bilder og stemninger, og visualiser besøkte land, serier og statistikk på et verdenskart.
SSO og 2FA
Koble til enhver OIDC-leverandør — Google, Apple, Authentik, Keycloak — og beskytt kontoer med TOTP-basert tofaktorautentisering og reservekoder.
AI via MCP-server
OAuth 2.1 autentisert MCP-server med 150+ verktøy lar AI-assistenter opprette reiser, lage pakkelister og administrere budsjetter med avgrensede tillatelser.
Hvorfor kjøre Trek på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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