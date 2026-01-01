Installer Cerbos med ett klikk.
Åpen kildekode, språkuavhengig autorisasjonstjeneste for å skrive kontekstbevisste tilgangskontrollpolicyer som kode.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Cerbos
Cerbos er et selvhostet beslutningspunkt for policyer som frakobler autorisasjonslogikk fra applikasjonskoden din. I stedet for å spre tillatelsessjekker på tvers av tjenester, definerer du ressurs- og prinsipppolicyer som versjonskontrollerte YAML-filer, og Cerbos besvarer autorisasjonsspørsmål over et REST- og gRPC-API med responstider på under et millisekund.
Å selvhoste Cerbos på din egen VPS holder hver autorisasjonsbeslutning og revisjonslogg fullstendig innenfor din infrastruktur – ingen tredjepartstjeneste ser hvilke brukere som får tilgang til hvilke ressurser. Policyer lever side om side med koden din, integreres med ethvert språk via genererte SDK-klienter, og kan lastes inn på nytt under kjøring uten å starte tjenestene dine på nytt.
Viktige funksjoner i Cerbos
Policy som kode
Definer tilgangsregler i versjonskontrollerte YAML-filer med full Git-historikk, kodegjennomgang og CI/CD-validering i stedet for databasetabeller skjult inne i appen din.
Språkuavhengig
Kall Cerbos over REST eller gRPC fra ethvert språk med offisielle SDK-klienter for Go, Java, Node.js, Python, .NET, PHP, Ruby og Rust.
Kontekstbevisste beslutninger
Evaluer tillatelser mot attributter for brukeren, ressursen og miljøet — inkludert JWT-krav — for å uttrykke finkornede regler utover statiske rolletildelinger.
Sub-millisekund latens
Retningslinjer kompileres til en minnebasert beslutningsmotor, slik at kontroller returnerer på godt under et millisekund og skalerer horisontalt uten et databasehopp.
Innebygd revisjonslogg
Hver autorisasjonsbeslutning kan registreres med fullstendig forespørsels- og svar-kontekst for samsvarsrapportering og feilsøking av retningslinjer i ettertid.
Hvorfor kjøre Cerbos på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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