Cerbos er et selvhostet beslutningspunkt for policyer som frakobler autorisasjonslogikk fra applikasjonskoden din. I stedet for å spre tillatelsessjekker på tvers av tjenester, definerer du ressurs- og prinsipppolicyer som versjonskontrollerte YAML-filer, og Cerbos besvarer autorisasjonsspørsmål over et REST- og gRPC-API med responstider på under et millisekund.

Å selvhoste Cerbos på din egen VPS holder hver autorisasjonsbeslutning og revisjonslogg fullstendig innenfor din infrastruktur – ingen tredjepartstjeneste ser hvilke brukere som får tilgang til hvilke ressurser. Policyer lever side om side med koden din, integreres med ethvert språk via genererte SDK-klienter, og kan lastes inn på nytt under kjøring uten å starte tjenestene dine på nytt.