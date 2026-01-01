Readur er en dokumenthåndteringsplattform som utnytter OCR-teknologi for å transformere papirdokumenter, skannede filer og bilder til søkbare digitale arkiver. Den aksepterer PDF-er, bilder og Office-filer via dra-og-slipp-opplasting eller en automatisk overvåkingsmappe, trekker ut tekst uten å endre originalfilene, og indekserer alt i PostgreSQL for rask fulltekstsøk.

Selvhosting av Readur holder sensitive dokumenter — juridiske dokumenter, medisinske filer, økonomiske kvitteringer — under din eksklusive kontroll uten å laste opp til tredjeparts OCR-tjenester som kan beholde kopier eller dele innhold. Token-basert autentisering og konfigurerbare OCR-innstillinger gir deg finkornet kontroll over behandlingssamtidighet, språkdeteksjon og filtypebegrensninger.