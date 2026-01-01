Installer Readur med ett klikk.
Dokumenthåndteringssystem som bruker OCR for å gjøre skannede filer og bilder om til fullt søkbare arkiver.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Readur
Readur er en dokumenthåndteringsplattform som utnytter OCR-teknologi for å transformere papirdokumenter, skannede filer og bilder til søkbare digitale arkiver. Den aksepterer PDF-er, bilder og Office-filer via dra-og-slipp-opplasting eller en automatisk overvåkingsmappe, trekker ut tekst uten å endre originalfilene, og indekserer alt i PostgreSQL for rask fulltekstsøk.
Selvhosting av Readur holder sensitive dokumenter — juridiske dokumenter, medisinske filer, økonomiske kvitteringer — under din eksklusive kontroll uten å laste opp til tredjeparts OCR-tjenester som kan beholde kopier eller dele innhold. Token-basert autentisering og konfigurerbare OCR-innstillinger gir deg finkornet kontroll over behandlingssamtidighet, språkdeteksjon og filtypebegrensninger.
Viktige funksjoner i Readur
OCR-tekstutvinning
Trekker automatisk ut tekst fra skannede PDF-er og bilder, slik at hvert dokument blir søkbart uten manuell transkripsjon.
Automatisering av overvåket mappe
Slipp filer inn i en overvåket mappe, og Readur behandler og indekserer dem automatisk, noe som eliminerer gjentatte opplastingstrinn for masseinnmating.
Fulltekstsøk
PostgreSQL-drevet fulltekstsøk returnerer relevante dokumenter umiddelbart i hele arkivet ditt, med innebygd filtrering og rangering.
Ikke-destruktiv behandling
Originalfilene bevares nøyaktig slik de ble lastet opp — OCR-tekst lagres separat slik at kildedokumentene forblir bit-for-bit identiske.
Flerformatstøtte
Håndterer PDF-er, vanlige bildeformater, ren tekst, RTF og Office-dokumenter i ett samlet arkiv uten formatsspesifikke arbeidsflyter.
Hvorfor kjøre Readur på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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