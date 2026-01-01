Usertour er en åpen kildekode-plattform for brukerintroduksjon og produktengasjement som lar produktteam bygge turer i appen, sjekklister, undersøkelser og lanseringer direkte i nettapplikasjonen deres — ingen teknisk flaskehals for hver nye flyt. Det er et selvhostet alternativ til Appcues, Userpilot og Userflow, som gir deg full kontroll over brukerintroduksjonsdata og fjerner pris per MAU.

Selvhosting av Usertour på din egen VPS betyr at brukeratferdsdata og onboarding-analyse forblir på din infrastruktur. Du unngår tredjepartssporing av brukerne dine, oppfyller krav til datalagring, og treffer aldri en prisvegg når brukerbasen din vokser. Støtte for flere miljøer lar deg trygt teste flyter i staging før du promoterer dem til produksjon.