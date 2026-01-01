Installer Usertour med ett klikk.
Selvhostet plattform for brukeropplæring for å bygge produktomvisninger i appen, sjekklister og spørreundersøkelser uten tredjepartsleverandører.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Usertour
Usertour er en åpen kildekode-plattform for brukerintroduksjon og produktengasjement som lar produktteam bygge turer i appen, sjekklister, undersøkelser og lanseringer direkte i nettapplikasjonen deres — ingen teknisk flaskehals for hver nye flyt. Det er et selvhostet alternativ til Appcues, Userpilot og Userflow, som gir deg full kontroll over brukerintroduksjonsdata og fjerner pris per MAU.
Selvhosting av Usertour på din egen VPS betyr at brukeratferdsdata og onboarding-analyse forblir på din infrastruktur. Du unngår tredjepartssporing av brukerne dine, oppfyller krav til datalagring, og treffer aldri en prisvegg når brukerbasen din vokser. Støtte for flere miljøer lar deg trygt teste flyter i staging før du promoterer dem til produksjon.
Viktige funksjoner i Usertour
Produktomvisninger i appen
Bygg interaktive trinnvise gjennomganger som veileder nye brukere til deres første verdifulle øyeblikk uten å skrive kode for hver flyt.
Onboarding sjekklister
Opprett oppgavebaserte sjekklister som fremhever nøkkelfunksjoner og sporer hver brukers fremdrift gjennom introduksjonsreisen.
Avansert brukermålretting
Segmenter brukere etter egendefinerte attributter og hendelser for å vise riktig flyt til riktig bruker til nøyaktig riktig tid.
Flytanalyser
Spor visninger, fullføringer og frafallsprosenter for hver flyt for å identifisere nøyaktig hvor brukere kobler seg fra.
Multimiljøstøtte
Oppretthold separate produksjons- og testmiljøer slik at flyter kan testes grundig før de når ekte brukere.
App-undersøkelser
Samle kontekstuell tilbakemelding med undersøkelser utløst av spesifikke brukerhandlinger, fullførelseshendelser eller tidsbaserte regler.
Hvorfor kjøre Usertour på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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