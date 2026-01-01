Opptil 69 % rabatt for Usertour

Installer Usertour med ett klikk.

Selvhostet plattform for brukeropplæring for å bygge produktomvisninger i appen, sjekklister og spørreundersøkelser uten tredjepartsleverandører.

Start applikasjonen din umiddelbart
Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr66,99/mnd
Velg plan
30-dagers pengene-tilbake-garanti
Installer Usertour med ett klikk.

Velg en VPS-plan for Usertour

68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med Usertour

Usertour er en åpen kildekode-plattform for brukerintroduksjon og produktengasjement som lar produktteam bygge turer i appen, sjekklister, undersøkelser og lanseringer direkte i nettapplikasjonen deres — ingen teknisk flaskehals for hver nye flyt. Det er et selvhostet alternativ til Appcues, Userpilot og Userflow, som gir deg full kontroll over brukerintroduksjonsdata og fjerner pris per MAU.

Selvhosting av Usertour på din egen VPS betyr at brukeratferdsdata og onboarding-analyse forblir på din infrastruktur. Du unngår tredjepartssporing av brukerne dine, oppfyller krav til datalagring, og treffer aldri en prisvegg når brukerbasen din vokser. Støtte for flere miljøer lar deg trygt teste flyter i staging før du promoterer dem til produksjon.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i Usertour

Produktomvisninger i appen

Bygg interaktive trinnvise gjennomganger som veileder nye brukere til deres første verdifulle øyeblikk uten å skrive kode for hver flyt.

Onboarding sjekklister

Opprett oppgavebaserte sjekklister som fremhever nøkkelfunksjoner og sporer hver brukers fremdrift gjennom introduksjonsreisen.

Avansert brukermålretting

Segmenter brukere etter egendefinerte attributter og hendelser for å vise riktig flyt til riktig bruker til nøyaktig riktig tid.

Flytanalyser

Spor visninger, fullføringer og frafallsprosenter for hver flyt for å identifisere nøyaktig hvor brukere kobler seg fra.

Multimiljøstøtte

Oppretthold separate produksjons- og testmiljøer slik at flyter kan testes grundig før de når ekte brukere.

App-undersøkelser

Samle kontekstuell tilbakemelding med undersøkelser utløst av spesifikke brukerhandlinger, fullførelseshendelser eller tidsbaserte regler.

Hvorfor kjøre Usertour på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Anbefalt serverplassering:

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Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
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