Yarn er en desentralisert, selvhostet sosial medieplattform som kombinerer mikroblogging i Twitter-stil med det åpne twtxt-feedformatet. Hver pod er en uavhengig instans som fødereres med andre Yarn-pods og enhver twtxt-feed på det åpne nettet, slik at brukere kan følge folk på tvers av servere uten å være avhengig av en enkelt leverandør. Programvaren samler ikke inn personlig informasjon, kjører ingen annonser og sender ingen analyser – innhold og følgergrafer tilhører utelukkende pod-operatøren.

Å kjøre din egen Yarn-pod på en VPS holder samtaler, medier og identitet under ditt eget domene. Den Go-baserte yarnd-serveren er lettvektig, lagrer alt i en enkelt innebygd database, og støtter både enkeltbruker- og flerbruker-pods med medieopplastinger, trådede samtaler og fullstendige RSS/Atom-feeder.