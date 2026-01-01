Installer Yarn med ett-klikks installasjon.
Selvhostet, desentralisert mikroblogg-pod bygget på twtxt-formatet uten annonser, sporing eller leverandørlåsing.
Velg en VPS-plan for Yarn
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Yarn
Yarn er en desentralisert, selvhostet sosial medieplattform som kombinerer mikroblogging i Twitter-stil med det åpne twtxt-feedformatet. Hver pod er en uavhengig instans som fødereres med andre Yarn-pods og enhver twtxt-feed på det åpne nettet, slik at brukere kan følge folk på tvers av servere uten å være avhengig av en enkelt leverandør. Programvaren samler ikke inn personlig informasjon, kjører ingen annonser og sender ingen analyser – innhold og følgergrafer tilhører utelukkende pod-operatøren.
Å kjøre din egen Yarn-pod på en VPS holder samtaler, medier og identitet under ditt eget domene. Den Go-baserte yarnd-serveren er lettvektig, lagrer alt i en enkelt innebygd database, og støtter både enkeltbruker- og flerbruker-pods med medieopplastinger, trådede samtaler og fullstendige RSS/Atom-feeder.
Viktige funksjoner i Yarn
Desentraliserte twtxt-feeder
Hver konto publiserer en bærbar twtxt-feed som enhver Yarn-pod eller kompatibel klient kan følge — ingen sentrale servere eller proprietære protokoller.
Innebygd personvern
Ingen analyser, ingen reklame, og ingen tredjepartssporing — yarnd samler kun inn det som er nødvendig for å drive selve poden.
Trådede samtaler
Svar-tråder, omtaler og emner gjør at diskusjoner forblir lesbare på tvers av pods uten å være avhengig av sentraliserte tidslinjer.
Innebygd mediestøtte
Last opp bilder, lyd og video direkte til din pod med valgfri ffmpeg-transkoding for direkte avspilling.
Enkeltbruker- eller flerbrukerpodder
Driv en personlig pod for deg selv eller åpne registreringer for å være vert for et fellesskap — den samme binærfilen håndterer begge distribusjonsmodellene.
Lett Go-binær
Yarnd-serveren kjører som en enkelt kompilert binærfil med en innebygd Bitcask-database, som holder ressursbruken lav på små VPS-planer.
Hvorfor kjøre Yarn på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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