Opptil 69 % rabatt for DumbPad

Installer DumbPad med ett-klikks installasjon.

Superenkelt selvhostet delt notisblokk med sanntidssamarbeid, markdown-forhåndsvisning, fuzzysøk og valgfri PIN-beskyttelse.

Start applikasjonen din umiddelbart
Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr66,99/mnd
Velg plan
30-dagers pengene-tilbake-garanti
Installer DumbPad med ett-klikks installasjon.

Velg en VPS-plan for DumbPad

68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med DumbPad

DumbPad er en bevisst minimal, selvhostet notisblokkapplikasjon fra DumbWare.io, bygget rundt ideen om at raskt delt tekst sjelden trenger kontoer, databaser, eller noe av kompleksiteten som følger med fulle samarbeidssuiter. Notisblokker lagres som vanlige filer på disk, noe som gjør sikkerhetskopier til en én-fils kopi og migreringer trivielle.

Flere brukere kan redigere samme notisblokk i sanntid, søke på tvers av notisblokker med uskarpt samsvar, og forhåndsvise markdown med GitHub-stilte varsler, tabeller og syntaksuthevede kodeblokker. Valgfri 4-10-sifret PIN-beskyttelse sikrer tilgang på delte servere, mens støtte for Progressive Web App lar deg installere DumbPad på hvilken som helst enhet for offline tilgang. Selvhosting på en VPS holder notatene dine private, tilgjengelige fra alle nettlesere, og fri for endringer fra tredjepartstjenester.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i DumbPad

Samarbeid i sanntid

Flere brukere kan redigere den samme notatblokken samtidig, med endringer synkronisert på tvers av alle tilkoblede nettlesere.

Markdown med forhåndsvisninger

Gjengi varselblokker i GitHub-stil, utvidede tabeller, syntaksuthevet kode og sammenleggbare detaljer direkte i redigeringsprogrammet.

Fuzzysøk

Finn en hvilken som helst notatblokk umiddelbart ved å søke i både filnavn og fullt filinnhold med fleksibelt uskarpt søk.

Valgfri PIN-beskyttelse

Angi en 4-10-sifret PIN-kode for å begrense tilgangen på delte servere uten å tvinge frem et fullt konto- eller brukeradministrasjonssystem.

Ingen database kreves

Notisblokker lagres som vanlige filer på disk — sikkerhetskopier er en enkeltfilkopi og migreringer tar sekunder uten noe skjema å bekymre seg for.

Progressiv webapp

Installer DumbPad på telefoner, nettbrett eller stasjonære datamaskiner for frakoblet tilgang uten å måtte åpne en nettleserfane hver gang.

Hvorfor kjøre DumbPad på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Anbefalt serverplassering:

Sjekker...

Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
Kom i gang
Lanser lokalt. Voks globalt.

Docker VPS-hosting du kan stole på

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30-dagers pengene-tilbake-garanti

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