Installer DumbPad med ett-klikks installasjon.
Superenkelt selvhostet delt notisblokk med sanntidssamarbeid, markdown-forhåndsvisning, fuzzysøk og valgfri PIN-beskyttelse.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med DumbPad
DumbPad er en bevisst minimal, selvhostet notisblokkapplikasjon fra DumbWare.io, bygget rundt ideen om at raskt delt tekst sjelden trenger kontoer, databaser, eller noe av kompleksiteten som følger med fulle samarbeidssuiter. Notisblokker lagres som vanlige filer på disk, noe som gjør sikkerhetskopier til en én-fils kopi og migreringer trivielle.
Flere brukere kan redigere samme notisblokk i sanntid, søke på tvers av notisblokker med uskarpt samsvar, og forhåndsvise markdown med GitHub-stilte varsler, tabeller og syntaksuthevede kodeblokker. Valgfri 4-10-sifret PIN-beskyttelse sikrer tilgang på delte servere, mens støtte for Progressive Web App lar deg installere DumbPad på hvilken som helst enhet for offline tilgang. Selvhosting på en VPS holder notatene dine private, tilgjengelige fra alle nettlesere, og fri for endringer fra tredjepartstjenester.
Viktige funksjoner i DumbPad
Samarbeid i sanntid
Flere brukere kan redigere den samme notatblokken samtidig, med endringer synkronisert på tvers av alle tilkoblede nettlesere.
Markdown med forhåndsvisninger
Gjengi varselblokker i GitHub-stil, utvidede tabeller, syntaksuthevet kode og sammenleggbare detaljer direkte i redigeringsprogrammet.
Fuzzysøk
Finn en hvilken som helst notatblokk umiddelbart ved å søke i både filnavn og fullt filinnhold med fleksibelt uskarpt søk.
Valgfri PIN-beskyttelse
Angi en 4-10-sifret PIN-kode for å begrense tilgangen på delte servere uten å tvinge frem et fullt konto- eller brukeradministrasjonssystem.
Ingen database kreves
Notisblokker lagres som vanlige filer på disk — sikkerhetskopier er en enkeltfilkopi og migreringer tar sekunder uten noe skjema å bekymre seg for.
Progressiv webapp
Installer DumbPad på telefoner, nettbrett eller stasjonære datamaskiner for frakoblet tilgang uten å måtte åpne en nettleserfane hver gang.
Hvorfor kjøre DumbPad på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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