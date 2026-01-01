DumbPad er en bevisst minimal, selvhostet notisblokkapplikasjon fra DumbWare.io, bygget rundt ideen om at raskt delt tekst sjelden trenger kontoer, databaser, eller noe av kompleksiteten som følger med fulle samarbeidssuiter. Notisblokker lagres som vanlige filer på disk, noe som gjør sikkerhetskopier til en én-fils kopi og migreringer trivielle.

Flere brukere kan redigere samme notisblokk i sanntid, søke på tvers av notisblokker med uskarpt samsvar, og forhåndsvise markdown med GitHub-stilte varsler, tabeller og syntaksuthevede kodeblokker. Valgfri 4-10-sifret PIN-beskyttelse sikrer tilgang på delte servere, mens støtte for Progressive Web App lar deg installere DumbPad på hvilken som helst enhet for offline tilgang. Selvhosting på en VPS holder notatene dine private, tilgjengelige fra alle nettlesere, og fri for endringer fra tredjepartstjenester.