Rivet er en åpen kildekode-orkestreringsmotor for Rivet Actors — langvarige, lettvektige prosesser hvis tilstand lever i minnet og persisteres automatisk. I motsetning til tilstandsløse serverløse kjøretider, beholder hver aktør sin egen SQLite-støttede tilstand, adresserbare identitet og hendelseslogg, noe som gjør den til en naturlig passform for AI-agenter, flerspiller-spilløkter, samarbeidsredigerere og varige arbeidsflyter.

Selv-hosting av Rivet på din egen VPS holder aktørtilstand, agentminne og arbeidsflytdata fullt under din kontroll uten gebyrer per utførelse. Den inkluderte motoren leveres med det innebygde Inspector-dashbordet for å bla gjennom aktørtilstand, spille av arbeidsflyter på nytt og feilsøke live trafikk uten å instrumentere applikasjonskode.