Installer Rivet med ett klikk.
Kjøretid med åpen kildekode for tilstandsbevisste aktører som driver AI-agenter, samarbeidsapper og varige arbeidsflyter.
Velg en VPS-plan for Rivet
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Rivet
Rivet er en åpen kildekode-orkestreringsmotor for Rivet Actors — langvarige, lettvektige prosesser hvis tilstand lever i minnet og persisteres automatisk. I motsetning til tilstandsløse serverløse kjøretider, beholder hver aktør sin egen SQLite-støttede tilstand, adresserbare identitet og hendelseslogg, noe som gjør den til en naturlig passform for AI-agenter, flerspiller-spilløkter, samarbeidsredigerere og varige arbeidsflyter.
Selv-hosting av Rivet på din egen VPS holder aktørtilstand, agentminne og arbeidsflytdata fullt under din kontroll uten gebyrer per utførelse. Den inkluderte motoren leveres med det innebygde Inspector-dashbordet for å bla gjennom aktørtilstand, spille av arbeidsflyter på nytt og feilsøke live trafikk uten å instrumentere applikasjonskode.
Viktige funksjoner i Rivet
Tilstandsbevarende aktører
Langvarige prosesser med minnebasert tilstand, vedvarende lagring med SQLite, og stabile adresserbare identiteter for AI-agenter og flerspillerøkter.
Robuste arbeidsflyter
Arbeidsflytkjøretid overlever krasj og omstarter, gjenspiller hendelseshistorikk slik at forretningslogikken fortsetter nøyaktig der den slapp.
Innebygd inspektør
Nettleser-dashbord for å bla gjennom SQLite-databaser for aktører, inspisere arbeidsflytstatus, overvåke hendelser og styre aktører via en REPL.
Flerspråklige SDK-er
Koble sammen kjøringer via de offisielle RivetKit SDK-ene for TypeScript, Rust, Python og Swift uten å skrive om eksisterende tjenester.
Filsystemlagring
Produksjonsklar enkeltnodedistribusjon støttet av en innebygd RocksDB-lagring — ingen ekstern database er nødvendig for å starte.
Container-skedulering
Planlegger brukerkoden som containere på tvers av runner-noder, noe som gjør det enkelt å kjøre agenter og spillservere ved siden av motoren.
Hvorfor kjøre Rivet på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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