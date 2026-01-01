Norish er en moderne oppskriftsapp, primært for husholdninger, bygget for familier og delte boforhold. Den importerer oppskrifter direkte fra URL-er, YouTube Shorts, Instagram Reels, TikTok-videoer og skjermbilder – noe som eliminerer det manuelle transkripsjonsarbeidet som andre oppskriftsapper krever. AI-drevet ernæringsanalyse og allergideteksjon kjører automatisk på hver importerte oppskrift, og endringer synkroniseres i sanntid på tvers av alle husholdningsenheter via Redis.

I motsetning til skybaserte oppskriftstjenester som tjener penger på dataene dine og begrenser eksport, er Norish fullt selvhostet under AGPL-3.0, og alle oppskrifter, handlelister og måltidsplaner holdes på infrastruktur du kontrollerer, uten gebyrer per husholdning eller abonnementsnivåer.