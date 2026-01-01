Installer Norish med ett klikk-installasjon.
Open-source oppskriftsbehandler for husholdninger med import fra sosiale medier, AI-ernæringsanalyse og sanntidssynkronisering.
Velg en VPS-plan for Norish
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Norish
Norish er en moderne oppskriftsapp, primært for husholdninger, bygget for familier og delte boforhold. Den importerer oppskrifter direkte fra URL-er, YouTube Shorts, Instagram Reels, TikTok-videoer og skjermbilder – noe som eliminerer det manuelle transkripsjonsarbeidet som andre oppskriftsapper krever. AI-drevet ernæringsanalyse og allergideteksjon kjører automatisk på hver importerte oppskrift, og endringer synkroniseres i sanntid på tvers av alle husholdningsenheter via Redis.
I motsetning til skybaserte oppskriftstjenester som tjener penger på dataene dine og begrenser eksport, er Norish fullt selvhostet under AGPL-3.0, og alle oppskrifter, handlelister og måltidsplaner holdes på infrastruktur du kontrollerer, uten gebyrer per husholdning eller abonnementsnivåer.
Viktige funksjoner i Norish
Import av oppskrifter fra sosiale medier
Importer oppskrifter fra hvilken som helst URL, YouTube Shorts, Instagram Reels eller TikTok-videoer ved hjelp av en hodeløs nettleser — ingen manuell transkripsjon er nødvendig.
AI-ernæringsanalyse
Generer automatisk ernæringsinformasjon og oppdag allergener på importerte oppskrifter slik at husstandsmedlemmer med kostholdsbehov alltid har nøyaktige data.
Sanntidssynkronisering av husholdning
Oppskriftsendringer, oppdateringer av handlelister og redigeringer av måltidsplaner sprer seg umiddelbart til alle enheter i husholdningen uten manuell oppdatering.
Delte handlelister
Lag handlelister for husholdningen direkte fra utvalgte oppskrifter og måltidsplaner, med varer organisert for effektiv handling.
CalDAV måltidsplanlegger
Synkroniser måltidsplan-kalenderen din med en hvilken som helst CalDAV-kompatibel app slik at planlagte måltider vises sammen med avtaler og påminnelser.
Hvorfor kjøre Norish på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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