Seerr er en åpen kildekode-plattform for medieforespørsler og oppdagelse som forener det beste fra Overseerr og Jellyseerr i én enkelt applikasjon med innebygd støtte for Jellyfin, Plex og Emby. Brukere kan bla gjennom filmer og TV-serier, sende inn forespørsler, og administratorer godkjenner dem via et oversiktlig dashbord — mens Sonarr og Radarr håndterer den faktiske nedlastingen automatisk.

Selv-hosting av Seerr holder medieserverlegitimasjon og API-nøkler innenfor din egen infrastruktur, samtidig som det gir familie og venner en elegant måte å be om innhold på uten direkte tilgang til automatiseringsverktøyene dine. 24/7-tilgjengeligheten ved VPS-distribusjon sikrer at forespørsler og varsler fungerer pålitelig uavhengig av om hjemmenettverket ditt er online.