Installer Seerr med ett klikk.
Enhetlig medieforespørselsplattform for Jellyfin, Plex og Emby med automatisert oppfyllelse gjennom Sonarr og Radarr.
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Hva du kan bygge med Seerr
Seerr er en åpen kildekode-plattform for medieforespørsler og oppdagelse som forener det beste fra Overseerr og Jellyseerr i én enkelt applikasjon med innebygd støtte for Jellyfin, Plex og Emby. Brukere kan bla gjennom filmer og TV-serier, sende inn forespørsler, og administratorer godkjenner dem via et oversiktlig dashbord — mens Sonarr og Radarr håndterer den faktiske nedlastingen automatisk.
Selv-hosting av Seerr holder medieserverlegitimasjon og API-nøkler innenfor din egen infrastruktur, samtidig som det gir familie og venner en elegant måte å be om innhold på uten direkte tilgang til automatiseringsverktøyene dine. 24/7-tilgjengeligheten ved VPS-distribusjon sikrer at forespørsler og varsler fungerer pålitelig uavhengig av om hjemmenettverket ditt er online.
Viktige funksjoner i Seerr
Multiserver-støtte
Fungerer med Jellyfin, Plex og Emby, inkludert enkel pålogging, slik at brukere logger på med de samme påloggingsdetaljene som de bruker for medieserveren sin.
Sonarr- og Radarr-integrasjon
Sender automatisk godkjente forespørsler til Sonarr for TV-serier og Radarr for filmer, og fullfører hele prosessen fra forespørsel til bibliotek.
Forebygging av duplikater
Skanner eksisterende mediebiblioteker før den godtar forespørsler, og forhindrer dermed unødvendige nedlastinger av innhold som allerede er tilgjengelig.
Granulære tillatelser
Rollebaserte tilgangskontroller og forespørselskvoter per bruker lar administratorer administrere hva brukere kan be om og hvor ofte.
Flerkanalvarsler
Sender godkjennings- og tilgjengelighetsvarsler via Discord, Telegram, Slack, e-post og webhooks for å holde brukere informert om forespørslene deres.
Hvorfor kjøre Seerr på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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