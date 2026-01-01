flatnotes er en minimalistisk, selvhostet notatapplikasjon bygget rundt ett enkelt prinsipp: notatene dine er rene Markdown-filer, intet mer. Det er ingen database, ingen leverandørlåsning, og ingen komplekse datastrukturer — bare tekstfiler på serveren din som du kan lese, redigere og sikkerhetskopiere med hvilket som helst verktøy. Det rene grensesnittet fjerner distraksjoner slik at du kan fokusere på å skrive, organisere og koble sammen ideer gjennom wikilinker og fulltekstsøk.

Å selvhoste flatnotes på din VPS betyr at dine personlige tanker, forskningsnotater og dagbøker forblir fullstendig innenfor din infrastruktur — aldri skannet, aldri utvunnet, aldri underlagt en tredjeparts endring av tjenestevilkår. Sikkerhetskopier er like enkelt som å kopiere en mappe, og notatene dine forblir bærbare for alltid.