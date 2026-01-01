Installer flatnotes med ett klikk.
Databaseløs selvhostet notatapp som lagrer alle notatene dine som vanlige Markdown-filer.
Velg en VPS-plan for flatnotes
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med flatnotes
flatnotes er en minimalistisk, selvhostet notatapplikasjon bygget rundt ett enkelt prinsipp: notatene dine er rene Markdown-filer, intet mer. Det er ingen database, ingen leverandørlåsning, og ingen komplekse datastrukturer — bare tekstfiler på serveren din som du kan lese, redigere og sikkerhetskopiere med hvilket som helst verktøy. Det rene grensesnittet fjerner distraksjoner slik at du kan fokusere på å skrive, organisere og koble sammen ideer gjennom wikilinker og fulltekstsøk.
Å selvhoste flatnotes på din VPS betyr at dine personlige tanker, forskningsnotater og dagbøker forblir fullstendig innenfor din infrastruktur — aldri skannet, aldri utvunnet, aldri underlagt en tredjeparts endring av tjenestevilkår. Sikkerhetskopier er like enkelt som å kopiere en mappe, og notatene dine forblir bærbare for alltid.
Viktige funksjoner i flatnotes
Databaseløs lagring
Hvert notat er en enkel Markdown-fil på disken — ingen database er nødvendig, noe som gjør sikkerhetskopiering og migrering trivielt enkelt.
Wikilink-koblinger
Koble ideer på tvers av notater med wikilinker, og gjør samlingen din om til et personlig kunnskapsnettverk.
Fulltekstsøk
Søk umiddelbart i alle notatene dine for å finne enhver idé, utdrag eller referanse uten manuell merking.
To redigeringsmoduser
Bytt mellom rå Markdown og en WYSIWYG visuell redigerer avhengig av dine preferanser eller skriveoppgaven din.
Taggorganisering
Kategoriser og filtrer notater med tagger for rask navigering på tvers av store personlige kunnskapsbaser.
Hvorfor kjøre flatnotes på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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