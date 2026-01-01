Apache Pinot er en sanntids distribuert OLAP-datalagring bygget hos LinkedIn og brukt i produksjon av Uber, Stripe, Walmart, Target og Slack for å drive brukerrettet analyse på milliarder av hendelser. Den inntar data fra strømmekilder som Kafka og Kinesis, samt batch-kilder som S3 og HDFS, og besvarer SQL-spørringer på millisekunder selv med tusenvis av samtidige brukere.

Selv-hosting av Pinot på din egen VPS holder spørringsforsinkelse, retensjonspolicyer og leietakerkonfigurasjon under direkte kontroll, uten fakturering per spørring eller leverandørlåsning. Pinot-kontrolleren leveres med en integrert webkonsoll for skjemaadministrasjon, tabellkonfigurasjon og ad-hoc SQL-utforskning.