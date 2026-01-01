Installer Apache Pinot med ett klikk.
Sanntids distribuert OLAP-datalager utviklet for lynrask analyse på strømmedata og satsvise data i massiv skala.
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Hva du kan bygge med Apache Pinot
Apache Pinot er en sanntids distribuert OLAP-datalagring bygget hos LinkedIn og brukt i produksjon av Uber, Stripe, Walmart, Target og Slack for å drive brukerrettet analyse på milliarder av hendelser. Den inntar data fra strømmekilder som Kafka og Kinesis, samt batch-kilder som S3 og HDFS, og besvarer SQL-spørringer på millisekunder selv med tusenvis av samtidige brukere.
Selv-hosting av Pinot på din egen VPS holder spørringsforsinkelse, retensjonspolicyer og leietakerkonfigurasjon under direkte kontroll, uten fakturering per spørring eller leverandørlåsning. Pinot-kontrolleren leveres med en integrert webkonsoll for skjemaadministrasjon, tabellkonfigurasjon og ad-hoc SQL-utforskning.
Viktige funksjoner i Apache Pinot
SQL-spørringer på under ett sekund
Kolonnelagring med stjernetre-, inverterte og områdesindekser gir p99 spørringsforsinkelse i millisekunder på tvers av milliarder av rader.
Sanntidsinntak og batch-inntak
Innebygde koblinger for Kafka, Kinesis, Pulsar, S3, GCS, HDFS og JDBC lar deg blande strømmende og historiske data i én enkelt tabell.
Høy samtidighet
Designet for tusenvis av spørringer per sekund fra brukerrettede dashbord og interne analyseprodukter uten forhåndsberegning.
Innebygd spørringskonsoll
Pinot-kontrolleren leveres med et nettgrensesnitt for å bla gjennom tabeller, kjøre ad-hoc SQL og administrere skjemaer, segmenter og leietakere.
Oppdatere/sette inn og deduplisere tabeller
Primærnøkkel-upserts og delvise oppdateringer gjør Pinot egnet for endringsdatafangst og foranderlige hendelsesstrømmer, ikke bare append-only logger.
Hvorfor kjøre Apache Pinot på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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