Opptil 69 % rabatt for LibreNMS

Installer LibreNMS med ett klikk.

Fellesskapsdrevet, automatisk oppdagende nettverksovervåkingssystem med dyp SNMP-støtte for tusenvis av enhetsmodeller.

Start applikasjonen din umiddelbart
Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr66,99/mnd
Velg plan
30-dagers pengene-tilbake-garanti
Installer LibreNMS med ett klikk.

Velg en VPS-plan for LibreNMS

68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med LibreNMS

LibreNMS er et fullverdig, GPL-lisensiert nettverksovervåkingssystem som automatisk oppdager hele infrastrukturen din over SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP og ARP. Det støtter tusenvis av enhetsmodeller fra Cisco, Juniper, MikroTik, Arista, HPE, Fortinet og mange flere som standard, og gir deg trafikkgrafer per port, varsling og topologikartlegging uten lisensavgifter per enhet.

Å drifte LibreNMS selv på din VPS holder sensitiv infrastrukturtelmetri på maskinvare du kontrollerer, uten agentfotavtrykk på overvåkede enheter. Denne distribusjonen pakker LibreNMS med MariaDB, Redis og en dedikert poller-dispatcher-container slik at polling og varsling fortsetter å kjøre pålitelig ved siden av webgrensesnittet.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i LibreNMS

SNMP-autooppdagelse

Oppdag automatisk enheter og deres grensesnitt over SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP og ARP uten manuelt inventararbeid.

Bred enhetsstøtte

Leveres med støtte for tusenvis av nettverks-, server- og IoT-enhetsmodeller fra Cisco, Juniper, MikroTik, HPE, Fortinet og mange flere.

Varsling og varsler

Definer regler med malbaserte varsler og lever dem via e-post, Slack, Discord, Microsoft Teams, PagerDuty, webhooks og 80+ transportmetoder.

Fakturering og båndbredde

Spor trafikk per port med faktureringsrapporter for 95. persentil for kretser og kundegrensesnitt, ideelt for internettleverandører og leverandører av administrerte tjenester.

API og integrasjoner

Full REST API pluss førsteklasses integrasjoner med Grafana, Oxidized, NetBox, Rancid, smokeping og OpenStreetMap-baserte kart.

Distribuert polling

Dispatcher-tjenesten skalerer ut spørringer på tvers av flere arbeidsbeholdere, og holder store nettverk responsive uten tapte intervaller.

Hvorfor kjøre LibreNMS på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Anbefalt serverplassering:

Sjekker...

Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
Kom i gang
Lanser lokalt. Voks globalt.

Docker VPS-hosting du kan stole på

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀

Noel
Noel

Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.

Omkar
Omkar

Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.

Sylvain
Sylvain

Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.

Martin K
Martin K

Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.

30-dagers pengene-tilbake-garanti

Prøv det risikofritt med vår 30-dagers pengene-tilbake-garanti. Se vår refusjonspolicy for mer informasjon.

Kom i gang

Utforsk flere apper å distribuere

Uptime Kuma

Uptime Kuma

Uptime Kuma er et vakkert, selvhostet overvåkingsverktøy

Velg
Alerta

Alerta

Åpen kildekode-plattform for varslingshåndtering for konsolidering av overvåkingsvarsler

Velg
Apache Druid

Apache Druid

Sanntidsanalysedatabase for subsekunds OLAP-spørringer på strømmende hendelsesdata

Velg
Se alle applikasjoner

Vi bryr oss om ditt personvern

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at siden skal fungere skikkelig og for å få data om hvordan du samhandler med den, samt for markedsføringsformål. Ved å godta samtykker du i å lagre informasjonskapsler på enheten din for annonsemålretting, personlig tilpasning og analyser som beskrevet i våre retningslinjer for informasjonskapsler.