Installer LibreNMS med ett klikk.
Fellesskapsdrevet, automatisk oppdagende nettverksovervåkingssystem med dyp SNMP-støtte for tusenvis av enhetsmodeller.
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Hva du kan bygge med LibreNMS
LibreNMS er et fullverdig, GPL-lisensiert nettverksovervåkingssystem som automatisk oppdager hele infrastrukturen din over SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP og ARP. Det støtter tusenvis av enhetsmodeller fra Cisco, Juniper, MikroTik, Arista, HPE, Fortinet og mange flere som standard, og gir deg trafikkgrafer per port, varsling og topologikartlegging uten lisensavgifter per enhet.
Å drifte LibreNMS selv på din VPS holder sensitiv infrastrukturtelmetri på maskinvare du kontrollerer, uten agentfotavtrykk på overvåkede enheter. Denne distribusjonen pakker LibreNMS med MariaDB, Redis og en dedikert poller-dispatcher-container slik at polling og varsling fortsetter å kjøre pålitelig ved siden av webgrensesnittet.
Viktige funksjoner i LibreNMS
SNMP-autooppdagelse
Oppdag automatisk enheter og deres grensesnitt over SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP og ARP uten manuelt inventararbeid.
Bred enhetsstøtte
Leveres med støtte for tusenvis av nettverks-, server- og IoT-enhetsmodeller fra Cisco, Juniper, MikroTik, HPE, Fortinet og mange flere.
Varsling og varsler
Definer regler med malbaserte varsler og lever dem via e-post, Slack, Discord, Microsoft Teams, PagerDuty, webhooks og 80+ transportmetoder.
Fakturering og båndbredde
Spor trafikk per port med faktureringsrapporter for 95. persentil for kretser og kundegrensesnitt, ideelt for internettleverandører og leverandører av administrerte tjenester.
API og integrasjoner
Full REST API pluss førsteklasses integrasjoner med Grafana, Oxidized, NetBox, Rancid, smokeping og OpenStreetMap-baserte kart.
Distribuert polling
Dispatcher-tjenesten skalerer ut spørringer på tvers av flere arbeidsbeholdere, og holder store nettverk responsive uten tapte intervaller.
Hvorfor kjøre LibreNMS på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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