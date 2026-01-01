LibreNMS er et fullverdig, GPL-lisensiert nettverksovervåkingssystem som automatisk oppdager hele infrastrukturen din over SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP og ARP. Det støtter tusenvis av enhetsmodeller fra Cisco, Juniper, MikroTik, Arista, HPE, Fortinet og mange flere som standard, og gir deg trafikkgrafer per port, varsling og topologikartlegging uten lisensavgifter per enhet.

Å drifte LibreNMS selv på din VPS holder sensitiv infrastrukturtelmetri på maskinvare du kontrollerer, uten agentfotavtrykk på overvåkede enheter. Denne distribusjonen pakker LibreNMS med MariaDB, Redis og en dedikert poller-dispatcher-container slik at polling og varsling fortsetter å kjøre pålitelig ved siden av webgrensesnittet.