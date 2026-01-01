Apache Kvrocks er en distribuert NoSQL nøkkel-verdi-database som bruker Redis RESP-protokollen, men som lagrer data på disk via RocksDB i stedet for å holde hele datasettet i minnet. Resultatet er en direkte erstatning for enhver Redis-klient som kan holde dramatisk større datasett på samme maskinvare, ideelt for arbeidsbelastninger der Redis i minnet blir for dyrt.

Kvrocks støtter alle store Redis-datatyper, navneområder med tokens per leietaker, asynkron binlog-replikering, Redis Sentinel for failover, og en sentralt administrert klyngemodus. Å drifte Kvrocks selv på en VPS gir applikasjoner en vedvarende Redis-kompatibel lagring med full kontroll over RocksDB-justering, komprimering og lagringsoppsett, uten prising for administrerte tjenester.