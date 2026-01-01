Installer Apache Kvrocks med én-klikks installasjon.
Diskbasert Redis-protokoll nøkkel-verdi-database som lagrer mye mer data per gigabyte RAM enn minnebasert Redis.
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Hva du kan bygge med Apache Kvrocks
Apache Kvrocks er en distribuert NoSQL nøkkel-verdi-database som bruker Redis RESP-protokollen, men som lagrer data på disk via RocksDB i stedet for å holde hele datasettet i minnet. Resultatet er en direkte erstatning for enhver Redis-klient som kan holde dramatisk større datasett på samme maskinvare, ideelt for arbeidsbelastninger der Redis i minnet blir for dyrt.
Kvrocks støtter alle store Redis-datatyper, navneområder med tokens per leietaker, asynkron binlog-replikering, Redis Sentinel for failover, og en sentralt administrert klyngemodus. Å drifte Kvrocks selv på en VPS gir applikasjoner en vedvarende Redis-kompatibel lagring med full kontroll over RocksDB-justering, komprimering og lagringsoppsett, uten prising for administrerte tjenester.
Viktige funksjoner i Apache Kvrocks
Redis Protokollkompatibel
Fungerer med alle Redis-klientbiblioteker ved å snakke standard RESP-protokollen på port 6666 — strenger, hashes, lister, sett, sorterte sett, strømmer og bitkart oppfører seg alle som Redis.
Diskbasert lagring
RocksDB-motoren lagrer hele datasettet på disk, slik at kapasiteten skalerer med lagringsplass i stedet for RAM, og ofte inneholder titalls ganger mer data per VPS enn Redis.
Navneområder med Tokens
Støtte for flertenant-navneområder tildeler et separat token til hver logiske database, slik at en enkelt Kvrocks-instans kan deles trygt på tvers av applikasjoner.
Asynkron replikering
MySQL-stil binlog-replikering strømmer skriveoperasjoner til replikaer for leseskalerbarhet, sikkerhetskopi og katastrofegjenoppretting uten å forstyrre primæren.
Klynge og vaktpost
Nativ Redis klyngemodus og Redis Sentinel-kompatibilitet muliggjør horisontal sharding og automatisk failover ved hjelp av eksisterende Redis-verktøy.
Hvorfor kjøre Apache Kvrocks på Hostinger
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Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
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