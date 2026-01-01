WUD (What's Up Docker) er den aktivt vedlikeholdte etterfølgeren til whats-up-docker, utelukkende fokusert på å holde containerbilder oppdaterte på tvers av selvhostet infrastruktur. Den inspiserer kontinuerlig kjørende containere, spør oppstrøms registre, og rapporterer tilbake nøyaktig hvilke bilder som har nye versjoner tilgjengelige — Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay og selvhostede registre støttes alle ut av boksen.

Å selvhoste WUD på din egen VPS fjerner all avhengighet av tredjeparts SaaS-oppdateringssporere og holder hele beholdningen av containerflåten din innenfor infrastruktur du kontrollerer. Triggere kan spre seg til Slack, Telegram, Discord, Gotify, Apprise, IFTTT, Pushover, MQTT, generiske webhooks, eller automatisk bygge stakker på nytt.