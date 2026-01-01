Installer WUD med ett klikk.
Åpen kildekode-overvåker som oppdager Docker-bildeoppdateringer og varsler deg gjennom dusinvis av integrerte kanaler.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med WUD
WUD (What's Up Docker) er den aktivt vedlikeholdte etterfølgeren til whats-up-docker, utelukkende fokusert på å holde containerbilder oppdaterte på tvers av selvhostet infrastruktur. Den inspiserer kontinuerlig kjørende containere, spør oppstrøms registre, og rapporterer tilbake nøyaktig hvilke bilder som har nye versjoner tilgjengelige — Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay og selvhostede registre støttes alle ut av boksen.
Å selvhoste WUD på din egen VPS fjerner all avhengighet av tredjeparts SaaS-oppdateringssporere og holder hele beholdningen av containerflåten din innenfor infrastruktur du kontrollerer. Triggere kan spre seg til Slack, Telegram, Discord, Gotify, Apprise, IFTTT, Pushover, MQTT, generiske webhooks, eller automatisk bygge stakker på nytt.
Viktige funksjoner i WUD
Overvåking av flere registre
Sporer oppdateringer på tvers av Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay, og eventuelle egendefinerte registre uten leverandørspesifikke utvidelser.
Utløs automatiseringer
Ruter hendelser for nye versjoner til Slack, Telegram, Discord, Apprise, MQTT, generiske webhooks, eller gjenoppbyggingsjobber for containere.
Web-UI og REST API
Bla gjennom ventende oppdateringer, inspiser sammendrag og integrer med eksisterende dashbord via et dokumentert REST API.
Detaljerte overvåkingsregler
Inkluder eller ekskluder containere etter etikett, navn eller register, og velg mellom semver-, regex- eller digest-sammenligningsstrategier.
Prometheus-metrikker
Eksporterer container og oppdaterer metrikker på /metrics slik at eksisterende Grafana-stabler kan varsle om utdaterte bilder.
Minimalt fotavtrykk
Kjører som en enkelt Node.js-container med et lite lagringsvolum, egnet for små VPS-instanser ved siden av produksjonsarbeidsbelastninger.
Hvorfor kjøre WUD på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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