Installer Hollama med ett klikk.
Minimalt webgrensesnitt for å chatte med Ollama- og OpenAI-modeller som lagrer hver samtale i nettleseren din.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Hollama
Hollama er en fokusert chat-klient for store språkmodeller som kobler seg direkte fra nettleseren din til én eller flere Ollama-servere, OpenAI-kompatible endepunkter, eller begge deler samtidig. Det er ingen sentral database, ingen kontosystem og ingen telemetri — økter, prompter, innstillinger og API-nøkler lever alle i nettleserens lokale lagring og berører aldri serveren som hoster brukergrensesnittet.
Selv-hosting av Hollama på en VPS gir et lite team en enkelt, alltid-på URL for å kommunisere med private Ollama-modeller eller delte OpenAI-nøkler, med et rent redigeringsprogram-lignende grensesnitt designet rundt lange prompter, resonneringsmodeller og kode-tunge samtaler.
Viktige funksjoner i Hollama
Ollama og OpenAI
Koble til lokale Ollama-servere, OpenAI eller et hvilket som helst OpenAI-kompatibelt endepunkt, og bytt mellom dem i en enkelt økt.
Fler-serverstøtte
Registrer flere Ollama- og OpenAI-servere samtidig og rute hver økt til en annen bakende uten å rekonfigurere appen.
Nettleser-lokal lagring
Hver økt, ledetekst, innstilling og API-nøkkel lagres i nettleserens lokale lagring, slik at chatter aldri ligger på VPS-en eller en tredjepartsserver.
Prompter i redaktørklasse
Store ledetekstfelt med kodeeditorfunksjoner, markdown-gjengivelse, syntaksutheving og KaTeX matematisk notasjon bygget for teknisk arbeid.
Begrunnelse og visjon
Førsteklasses støtte for resonnementsmodeller og visuelle modeller med bildeinndata, ideelt for nyere Ollama- og OpenAI-utgivelser.
Import og eksport
Sikkerhetskopier eller flytt økter mellom enheter med det innebygde import- og eksportverktøyet, slik at nettleserlagring aldri låser deg inne.
Hvorfor kjøre Hollama på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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