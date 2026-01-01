Hollama er en fokusert chat-klient for store språkmodeller som kobler seg direkte fra nettleseren din til én eller flere Ollama-servere, OpenAI-kompatible endepunkter, eller begge deler samtidig. Det er ingen sentral database, ingen kontosystem og ingen telemetri — økter, prompter, innstillinger og API-nøkler lever alle i nettleserens lokale lagring og berører aldri serveren som hoster brukergrensesnittet.

Selv-hosting av Hollama på en VPS gir et lite team en enkelt, alltid-på URL for å kommunisere med private Ollama-modeller eller delte OpenAI-nøkler, med et rent redigeringsprogram-lignende grensesnitt designet rundt lange prompter, resonneringsmodeller og kode-tunge samtaler.