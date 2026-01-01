Installer Hiccup med ett-klikks installasjon.
En rask, statisk startside for å organisere dine viktigste lenker og bokmerker på ett sted.
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Hva du kan bygge med Hiccup
Hiccup er en lettvektig, åpen kildekode statisk startside designet for å sette dine mest brukte lenker i fokus. Bygget som en React-applikasjon servert av Nginx, krever den ingen database og ingen backend — bare en JSON-konfigurasjonsfil som du kan redigere direkte eller administrere via den innebygde konfigurasjonseditoren. Utvalgte kort, organiserte kategorier og en kraftig søkelinje for flere leverandører gjør det trivielt raskt å hoppe til et hvilket som helst bokmerke fra en enkelt fane.
Selv-hosting av Hiccup på din egen VPS betyr at bokmerkene dine forblir private, lastes umiddelbart fra statiske filer, og forblir tilgjengelige fra hvilken som helst enhet. Med PWA-støtte, tastatursnarveier, dra-og-slipp lenkeadministrasjon og skrivebeskyttet modus for delte skjermer, passer Hiccup like godt som en personlig nettleserstartside eller et husholdningsdashbord for delte tjenester.
Viktige funksjoner i Hiccup
Flerleverandørsøk
Søk på tvers av Google, DuckDuckGo, Amazon og tilpassede leverandører samtidig, eller hopp direkte til en lagret lenke etter navn eller tagg.
JSON-konfigredigerer
Administrer hele dashbordet ditt via en innebygd konfigurasjonseditor — last inn fra URL eller lokal fil, forhåndsvis flere konfigurasjoner, og last ned sikkerhetskopier når som helst.
Dra og slipp lenker
Legg til eller oppdater lenker og kortbakgrunner ved å dra URL-er eller bilder fra et annet nettleservindu direkte til et hvilket som helst kort.
Tastaturnavigasjon
Full støtte for tastatursnarveier lar deg åpne lenker, veksle redigeringsmodus og navigere i dashbordet uten å røre musen.
PWA og mobilklar
Installer Hiccup som en progressiv webapp på hvilken som helst enhet for rask tilgang fra startskjermen til alle bokmerkene dine fra stasjonær eller mobil.
Hvorfor kjøre Hiccup på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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