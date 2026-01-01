Hiccup er en lettvektig, åpen kildekode statisk startside designet for å sette dine mest brukte lenker i fokus. Bygget som en React-applikasjon servert av Nginx, krever den ingen database og ingen backend — bare en JSON-konfigurasjonsfil som du kan redigere direkte eller administrere via den innebygde konfigurasjonseditoren. Utvalgte kort, organiserte kategorier og en kraftig søkelinje for flere leverandører gjør det trivielt raskt å hoppe til et hvilket som helst bokmerke fra en enkelt fane.

Selv-hosting av Hiccup på din egen VPS betyr at bokmerkene dine forblir private, lastes umiddelbart fra statiske filer, og forblir tilgjengelige fra hvilken som helst enhet. Med PWA-støtte, tastatursnarveier, dra-og-slipp lenkeadministrasjon og skrivebeskyttet modus for delte skjermer, passer Hiccup like godt som en personlig nettleserstartside eller et husholdningsdashbord for delte tjenester.