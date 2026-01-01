Installer HyperDX med ett klikk.
Åpen kildekode-observerbarhetsplattform som forener logger, spor, metrikker og sesjonsavspillinger i et Datadog-lignende grensesnitt.
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Hva du kan bygge med HyperDX
HyperDX er en observasjonsplattform med åpen kildekode som konsoliderer logger, spor, metrikker og sesjonsopptak i ett enkelt grensesnitt — et selvhostbart alternativ til Datadog og andre kommersielle APM-verktøy. Den er bygget på ClickHouse for raske spørringer over telemetri med høy kardinalitet og støtter OpenTelemetry som standard, slik at enhver OTEL-instrumentert applikasjon kan sende data uten tilpassede eksportører eller proprietære agenter.
Ved å selvhoste HyperDX på din VPS unngår du avgifter per vert og per GB for datainntak som skalerer uforutsigbart med trafikk. Logger, spor og brukerøktdata — som ofte inneholder kundeidentifikatorer, API-nyttelast og interne systemdetaljer — forblir på din egen infrastruktur med oppbevaring og tilgang som er fullstendig kontrollert av deg.
Viktige funksjoner i HyperDX
Enhetlig observerbarhet
Logger, spor, metrikker og sesjonsopptak lever i ett brukergrensesnitt slik at ingeniører kan bytte fokus fra en mislykket forespørsel til dens fullstendige sporing uten å bytte verktøy.
OpenTelemetry-innebygd
Motta data fra enhver OpenTelemetry-instrumentert tjeneste over OTLP gRPC eller HTTP — ingen tilpassede eksportører eller proprietære agenter er nødvendig.
ClickHouse-drevne spørringer
Bygget på ClickHouse for søk på under ett sekund over logger og spor med høy kardinalitet, uten forhåndsaggregering eller avveininger ved sampling.
Øktavspillinger
Spill av frontend-brukerøkter koblet til backend-spor for å se nøyaktig hva en bruker gjorde i øyeblikkene før en feil oppsto.
Dashbord og varsler
Bygg egendefinerte diagrammer fra ethvert signal og utløs varsler på loggmønstre, sporingsfeil eller metrikkgrenser via Slack, PagerDuty eller webhooks.
Selvhostet personvern
Behold kundeidentifikatorer, API-nyttelast og interne systemdetaljer på din egen infrastruktur uten pris per vert eller per GB.
Hvorfor kjøre HyperDX på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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