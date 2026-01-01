HyperDX er en observasjonsplattform med åpen kildekode som konsoliderer logger, spor, metrikker og sesjonsopptak i ett enkelt grensesnitt — et selvhostbart alternativ til Datadog og andre kommersielle APM-verktøy. Den er bygget på ClickHouse for raske spørringer over telemetri med høy kardinalitet og støtter OpenTelemetry som standard, slik at enhver OTEL-instrumentert applikasjon kan sende data uten tilpassede eksportører eller proprietære agenter.

Ved å selvhoste HyperDX på din VPS unngår du avgifter per vert og per GB for datainntak som skalerer uforutsigbart med trafikk. Logger, spor og brukerøktdata — som ofte inneholder kundeidentifikatorer, API-nyttelast og interne systemdetaljer — forblir på din egen infrastruktur med oppbevaring og tilgang som er fullstendig kontrollert av deg.