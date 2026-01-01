Local Deep Research er en åpen kildekode AI-forskningsassistent med over 7 200 GitHub-stjerner som kjører flertrinns forskningsarbeidsflyter på din egen infrastruktur. Den planlegger spørringer, samler kilder fra hele nettet, følger opp mangler og produserer siterte rapporter — det samme mønsteret som kommersielle dypforskningsprodukter, men med full kontroll over hvilken modell og hvilke søkemotorer som utfører arbeidet.

Denne distribusjonen kobler Local Deep Research til din foretrukne skybaserte LLM-leverandør — OpenRouter, OpenAI, Anthropic, eller et hvilket som helst OpenAI-kompatibelt endepunkt — og leveres med SearXNG som en personvernvennlig søkebakende, slik at forskningsspørringer og aggregerte kilder forblir på din VPS mens modellinferens kjører mot den fremste leverandøren du velger.