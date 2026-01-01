Rull ut Lokal dyp forskning med ett-klikks installasjon.
Selvhostet AI-forskningsassistent som kjører iterative dype forskningsarbeidsflyter ved hjelp av skybaserte LLM-leverandører.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Local Deep Research
Local Deep Research er en åpen kildekode AI-forskningsassistent med over 7 200 GitHub-stjerner som kjører flertrinns forskningsarbeidsflyter på din egen infrastruktur. Den planlegger spørringer, samler kilder fra hele nettet, følger opp mangler og produserer siterte rapporter — det samme mønsteret som kommersielle dypforskningsprodukter, men med full kontroll over hvilken modell og hvilke søkemotorer som utfører arbeidet.
Denne distribusjonen kobler Local Deep Research til din foretrukne skybaserte LLM-leverandør — OpenRouter, OpenAI, Anthropic, eller et hvilket som helst OpenAI-kompatibelt endepunkt — og leveres med SearXNG som en personvernvennlig søkebakende, slik at forskningsspørringer og aggregerte kilder forblir på din VPS mens modellinferens kjører mot den fremste leverandøren du velger.
Viktige funksjoner i Local Deep Research
Iterativ dybdeforskning
Planlegger spørringer, følger opp mangler og samler kilder i strukturerte rapporter med sitater i stedet for enkeltsvar.
Sky LLM-leverandører
Fungerer med OpenRouter, OpenAI, Anthropic og ethvert OpenAI-kompatibelt endepunkt — bytt leverandører og modeller fra webgrensesnittet uten å starte beholderen på nytt.
Privat søke-backend
Leveres med SearXNG slik at søk aggregeres fra dusinvis av søkemotorer uten å eksponere dem for kommersielle sporere.
Dine data forblir på plass
Forskningshistorikk, genererte rapporter og konfigurasjon lever på din VPS — kun anrop for modellinferens forlater serveren, kryptert under overføring til din valgte leverandør.
Siterte, eksporterbare rapporter
Hvert krav er knyttet tilbake til kilden sin slik at rapporter kan gjennomgås, verifiseres og eksporteres for videre bruk.
Nettbasert konfigurasjon
Modellleverandører, API-nøkler og søkeinnstillinger administreres via den innebygde innstillingssiden — ingen redigering av konfigurasjonsfiler på serveren.
Hvorfor kjøre Local Deep Research på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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