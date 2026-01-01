OneDev er en omfattende selv-hostet DevOps-plattform som samler Git-hosting, CI/CD-automatisering, problemsporing, kanban-tavler og et pakke-register i én enkelt applikasjon. Dens visuelle pipeline-bygger og kodeintelligensfunksjoner gjør den tilgjengelig for utviklere uten dyp DevOps-ekspertise, mens det avanserte spørrespråket gir avanserte brukere presis kontroll over bygg, problemer og commits.

Selv-hosting av OneDev på din VPS betyr ubegrensede utviklere til en fast infrastrukturkostnad, med fullt eierskap til kildekoden og byggartefaktene dine. Denne malen inkluderer PostgreSQL for pålitelig datalagring og Docker socket-tilgang slik at OneDev kan kjøre CI/CD-jobber direkte på serveren din.