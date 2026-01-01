Installer ZNC med ett klikk.
Alltid på IRC-bouncer som holder deg tilkoblet IRC-nettverk 24/7 og spiller av tapte meldinger på nytt.
Velg en VPS-plan for ZNC
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med ZNC
ZNC er en avansert IRC-bouncer (også kalt en BNC) som opprettholder en vedvarende forbindelse til IRC-nettverk på dine vegne. Den logger meldinger mens du er frakoblet, spiller dem av når du kobler til igjen, og lar deg koble til fra flere IRC-klienter til samme identitet samtidig. Etter mer enn 15 års utvikling er ZNC fortsatt de facto-standarden for selvhostede IRC-bouncere.
Selvhosting av ZNC på en VPS gir deg en stabil, alltid-på IRC-tilstedeværelse med full logghistorikk, modulære tilleggsprogrammer for varsler, logging og identifikasjon, pluss et web-admin-grensesnitt for å legge til nettverk og konfigurere kanaler uten å røre konfigurasjonsfiler.
Viktige funksjoner i ZNC
IRC-tilstedeværelse som alltid er på
Forblir tilkoblet alle nettverk du blir med i, slik at du ikke går glipp av meldinger eller mister kallenavnregistreringer under skrivebordsnedetid.
Multi-klient avspilling
Koble til fra stasjonære, mobile og nettklienter samtidig — ZNC spiller av tapte meldinger og holder hver klient synkronisert.
Modulært pluginsystem
Innebygde moduler for logging, NickServ-autentisering, fail2ban, kanalsykling, push-varsler og dusinvis flere.
Administrasjonsgrensesnitt for web
Administrer brukere, nettverk, kanaler og moduler fra en nettleser — du trenger ikke å redigere konfigurasjoner manuelt eller bruke IRC-botkommandoer.
Flerbrukerstøtte
Brukerbaserte kontoer med isolerte nettverk og modulinnstillinger lar husholdninger eller team dele én ZNC-instans på tvers av distinkte IRC-identiteter.
Hvorfor kjøre ZNC på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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