Opptil 69 % rabatt for ZNC

Installer ZNC med ett klikk.

Alltid på IRC-bouncer som holder deg tilkoblet IRC-nettverk 24/7 og spiller av tapte meldinger på nytt.

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Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr66,99/mnd
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Installer ZNC med ett klikk.

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68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
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Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr96,99/mnd
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Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
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8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
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kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
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16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
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Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med ZNC

ZNC er en avansert IRC-bouncer (også kalt en BNC) som opprettholder en vedvarende forbindelse til IRC-nettverk på dine vegne. Den logger meldinger mens du er frakoblet, spiller dem av når du kobler til igjen, og lar deg koble til fra flere IRC-klienter til samme identitet samtidig. Etter mer enn 15 års utvikling er ZNC fortsatt de facto-standarden for selvhostede IRC-bouncere.

Selvhosting av ZNC på en VPS gir deg en stabil, alltid-på IRC-tilstedeværelse med full logghistorikk, modulære tilleggsprogrammer for varsler, logging og identifikasjon, pluss et web-admin-grensesnitt for å legge til nettverk og konfigurere kanaler uten å røre konfigurasjonsfiler.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i ZNC

IRC-tilstedeværelse som alltid er på

Forblir tilkoblet alle nettverk du blir med i, slik at du ikke går glipp av meldinger eller mister kallenavnregistreringer under skrivebordsnedetid.

Multi-klient avspilling

Koble til fra stasjonære, mobile og nettklienter samtidig — ZNC spiller av tapte meldinger og holder hver klient synkronisert.

Modulært pluginsystem

Innebygde moduler for logging, NickServ-autentisering, fail2ban, kanalsykling, push-varsler og dusinvis flere.

Administrasjonsgrensesnitt for web

Administrer brukere, nettverk, kanaler og moduler fra en nettleser — du trenger ikke å redigere konfigurasjoner manuelt eller bruke IRC-botkommandoer.

Flerbrukerstøtte

Brukerbaserte kontoer med isolerte nettverk og modulinnstillinger lar husholdninger eller team dele én ZNC-instans på tvers av distinkte IRC-identiteter.

Hvorfor kjøre ZNC på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

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