ZNC er en avansert IRC-bouncer (også kalt en BNC) som opprettholder en vedvarende forbindelse til IRC-nettverk på dine vegne. Den logger meldinger mens du er frakoblet, spiller dem av når du kobler til igjen, og lar deg koble til fra flere IRC-klienter til samme identitet samtidig. Etter mer enn 15 års utvikling er ZNC fortsatt de facto-standarden for selvhostede IRC-bouncere.

Selvhosting av ZNC på en VPS gir deg en stabil, alltid-på IRC-tilstedeværelse med full logghistorikk, modulære tilleggsprogrammer for varsler, logging og identifikasjon, pluss et web-admin-grensesnitt for å legge til nettverk og konfigurere kanaler uten å røre konfigurasjonsfiler.