Installer Diun med ett-klikks installasjon.
Lettvektsverktøy som overvåker Docker-bilder for oppdateringer og sender varsler til din foretrukne kanal.
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Hva du kan bygge med Diun
Diun (Docker Image Update Notifier) er et lett CLI-verktøy som overvåker Docker-imagene dine og varsler deg i det øyeblikket en ny versjon publiseres til registeret. Det støtter Docker Hub, GitHub Container Registry, GitLab, Quay og private registre, og sjekker etter en konfigurerbar cron-plan med jitter for å spre belastningen.
Å selv-hoste Diun på din VPS betyr at det kjører kontinuerlig sammen med containerne dine, med full tilgang til Docker-socketen for automatisk container-oppdagelse. Du eier varslingsrutingen – Slack, Discord, e-post, webhooks og mer – uten å sende image-metadata til tredjeparts overvåkingstjenester.
Viktige funksjoner i Diun
Automatisk bildeovervåking
Oppdager og overvåker alle kjørende containere som standard, slik at nye distribusjoner spores uten manuell konfigurasjon.
Fleksible varsler
Støtter Slack, Discord, e-post, webhooks og andre kanaler slik at oppdateringsvarsler når teamet ditt uansett hvor de jobber.
Cron-basert planlegging
Kontroller kjøres på en konfigurerbar tidsplan med valgfri jitter for å unngå å overbelaste registre i rushtiden.
Fleregisterstøtte
Fungerer med Docker Hub, GitHub, GitLab, Quay og private registre, som dekker hele ditt landskap av containerbilder.
Hvorfor kjøre Diun på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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