Diun (Docker Image Update Notifier) er et lett CLI-verktøy som overvåker Docker-imagene dine og varsler deg i det øyeblikket en ny versjon publiseres til registeret. Det støtter Docker Hub, GitHub Container Registry, GitLab, Quay og private registre, og sjekker etter en konfigurerbar cron-plan med jitter for å spre belastningen.

Å selv-hoste Diun på din VPS betyr at det kjører kontinuerlig sammen med containerne dine, med full tilgang til Docker-socketen for automatisk container-oppdagelse. Du eier varslingsrutingen – Slack, Discord, e-post, webhooks og mer – uten å sende image-metadata til tredjeparts overvåkingstjenester.