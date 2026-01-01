Installer IT-verktøy med ett-klikks installasjon.
Selvhostet samling av utviklerverktøy — kodere, formaterere, hash-generatorer og nettverksverktøy i ett grensesnitt.
Velg en VPS-plan for IT Tools
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med IT Tools
IT Tools samler dusinvis av essensielle verktøy for utviklere, systemadministratorer og IT-profesjonelle i et enkelt, rent webgrensesnitt. Fra JSON-formaterere og JWT-dekodere til subnett-kalkulatorer og passordgeneratorer, kjører hvert verktøy utelukkende i nettleseren, slik at sensitive data aldri forlater enheten din.
Selv-hosting av IT Tools på en VPS gir teamet ditt en privat, alltid tilgjengelig verktøykasse uten å være avhengig av offentlige nettjenester. Det er spesielt verdifullt i organisasjoner med sikkerhetspolicyer mot bruk av tredjeparts webverktøy eller i miljøer med begrenset utgående internettilgang.
Viktige funksjoner i IT Tools
Klientbasert behandling
Alle operasjoner kjøres direkte i nettleseren — sensitive data som tokens, hashes og sertifikater når aldri serveren.
Krypto- og hashverktøy
Generer MD5-, SHA- og bcrypt-hasher, opprett UUID-er, dekod JWT-tokener, og arbeid med Base64 og HMAC uten å forlate grensesnittet.
Kodeformaterere
Forskjønn og minimer JSON, SQL, XML, CSS og JavaScript umiddelbart for å rydde opp i utdata fra API-er, logger eller bygge-pipelines.
Nettverksverktøy
IPv4- og IPv6-subnettkalkulatorer, portkontrollere og MAC-adresseoppslagsverktøy for daglige nettverksadministrasjonsoppgaver.
Generatorer og Omformere
Sterk passordgenerering, lorem ipsum, datokonvertering, enhetskonvertering og basekonvertering i ett søkbart grensesnitt.
Hvorfor kjøre IT Tools på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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