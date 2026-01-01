LinkAce er et åpen kildekode-bokmerke-arkiv bygget for folk som ønsker langsiktig, organisert forvaltning av hver lenke de samler. Det fanger titler og beskrivelser automatisk, overvåker lagrede URL-er for ødelagte eller flyttede mål, og kan overføre sider til Internet Archive slik at viktige kilder forblir tilgjengelige selv når den originale siden forsvinner.

Å drifte LinkAce selv på din egen VPS holder din lesehistorikk, forskning og delte lister unna tredjepartssporere og proprietære bokmerketjenester. Den inkluderte MariaDB-databasen og Redis-cachen gir deg en rask, privat kunnskapsbase du fullt ut eier, med nettleser-bokmerker, RSS-feeder og en full REST API for integrasjoner.