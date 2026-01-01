Installer LinkAce med ett-klikks-installasjon.
Selvhostet bokmerke-arkiv med automatisert lenkeovervåking, fulltekstsøk og et komplett REST API.
Velg en VPS-plan for LinkAce
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med LinkAce
LinkAce er et åpen kildekode-bokmerke-arkiv bygget for folk som ønsker langsiktig, organisert forvaltning av hver lenke de samler. Det fanger titler og beskrivelser automatisk, overvåker lagrede URL-er for ødelagte eller flyttede mål, og kan overføre sider til Internet Archive slik at viktige kilder forblir tilgjengelige selv når den originale siden forsvinner.
Å drifte LinkAce selv på din egen VPS holder din lesehistorikk, forskning og delte lister unna tredjepartssporere og proprietære bokmerketjenester. Den inkluderte MariaDB-databasen og Redis-cachen gir deg en rask, privat kunnskapsbase du fullt ut eier, med nettleser-bokmerker, RSS-feeder og en full REST API for integrasjoner.
Viktige funksjoner i LinkAce
Automatisert lenkeovervåking
Planlagte kontroller markerer ødelagte eller flyttede lenker slik at arkivet ditt ikke forfaller i stillhet over tid.
Internet Archive backup
Send lagrede URL-er til Wayback Machine automatisk og behold lesbare kopier av sider som forsvinner.
Lister, etiketter og søk
Organiser bokmerker med nestede lister og tagger, finn deretter alt raskt gjennom et avansert filtrert søk.
Full REST API
Integrer LinkAce med nettleserutvidelser, mobilklienter, Zapier og egendefinerte skript via et fullt dokumentert API.
Offentlige og private lenker
Merk hvert bokmerke som privat, internt eller offentlig, og del kuraterte samlinger via dedikerte RSS-feeder.
HTML-import og -eksport
Importer eksisterende nettleserbokmerker eller eksporter hele arkivet ditt når som helst uten leverandørlåsing.
Hvorfor kjøre LinkAce på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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