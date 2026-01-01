Grafana Tempo er en distribuert sporingsbackend med høy skala, designet for å innta spor fra OpenTelemetry, Jaeger, Zipkin og andre kilder uten å kreve kompleks infrastruktur. I motsetning til sporingslagre som er avhengige av Elasticsearch eller Cassandra, lagrer Tempo sporingsdata i objektlagring, noe som gjør det kostnadseffektivt i stor skala. Det integreres naturlig med Grafana for å la ingeniører hoppe fra en Prometheus-metrikk eller en Loki-logglinje direkte til det tilsvarende sporet.

Denne malen pakker Tempo med Grafana Alloy som OpenTelemetry-samleren, Prometheus for metrikker, og Grafana som visualiseringslaget — noe som gir deg en selvstendig distribuert sporingsstakk som du fullt ut eier og kontrollerer på din VPS.