Installer Grafana Tempo med ett klikk.
Åpen kildekode-backend for distribuert sporing, kompatibel med OpenTelemetry, Jaeger og Zipkin, med innebygd Grafana-visualisering.
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Hva du kan bygge med Grafana Tempo
Grafana Tempo er en distribuert sporingsbackend med høy skala, designet for å innta spor fra OpenTelemetry, Jaeger, Zipkin og andre kilder uten å kreve kompleks infrastruktur. I motsetning til sporingslagre som er avhengige av Elasticsearch eller Cassandra, lagrer Tempo sporingsdata i objektlagring, noe som gjør det kostnadseffektivt i stor skala. Det integreres naturlig med Grafana for å la ingeniører hoppe fra en Prometheus-metrikk eller en Loki-logglinje direkte til det tilsvarende sporet.
Denne malen pakker Tempo med Grafana Alloy som OpenTelemetry-samleren, Prometheus for metrikker, og Grafana som visualiseringslaget — noe som gir deg en selvstendig distribuert sporingsstakk som du fullt ut eier og kontrollerer på din VPS.
Viktige funksjoner i Grafana Tempo
OpenTelemetry Native
Aksepterer spor over OTLP gRPC og HTTP, Jaeger og Zipkin-protokoller slik at enhver instrumentert applikasjon kan sende data uten leverandørspesifikke SDK-er.
Metrikker fra Sporinger
Genererer automatisk RED-målinger (rate, feil, varighet) fra span-data via metrikkgeneratoren, og fyller Prometheus med innsikt på tjenestenivå uten ekstra instrumentering.
Grafana-integrasjon
Forhåndskonfigurert Grafana-datakilde lar deg hoppe fra enhver metrikk eller logglinje til den korrelerte sporingen med ett klikk, noe som akselererer rotårsaksanalyse.
TraceQL Spørrespråk
Et spesialbygd spørrespråk lar deg filtrere og aggregere spor etter tjeneste, varighet, feilstatus og span-attributter med en presisjon som ad-hoc-søk ikke kan matche.
Kostnadseffektiv lagring
Lagrer sporingsdata på lokal disk uten å kreve Elasticsearch eller Cassandra, noe som holder infrastrukturen enkel og driftskostnadene forutsigbare.
Visualisering av tjenestegraf
Utleder tjenesteavhengighetskart fra sporingsdata og gjengir dem i Grafana, noe som gir teamene en alltid oppdatert oversikt over kommunikasjon mellom tjenester og ventetid.
Hvorfor kjøre Grafana Tempo på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
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