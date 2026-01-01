Installer Silex med ett-klikks installasjon.
Visuell nettstedbygger med åpen kildekode og uten koding som genererer rene, bærbare HTML- og CSS-filer.
Velg en VPS-plan for Silex
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Silex
Silex er det åpen kildekode-alternativet til Webflow — en visuell nettstedbygger uten kode som kjører fullstendig i nettleseren og produserer standard HTML- og CSS-filer. I motsetning til kommersielle nettstedbyggere som låser designene og innholdet ditt til plattformen deres, lagrer Silex alt som vanlige filer på din egen server. Den kobler seg til hodeløse CMS-er for dynamisk innhold, integreres med statiske nettstedgeneratorer som 11ty, og kan utvides gjennom et plugin-system.
Selvhosting av Silex på en VPS gir webdesignere og byråer et arbeidsområde med ubegrensede prosjekter til en fast serverkostnad, uten gebyrer per nettsted og ingen avhengighet av at en tredjepartsplattform forblir online eller rimelig.
Viktige funksjoner i Silex
Visuell dra-og-slipp editor
Bygg sider visuelt ved hjelp av GrapesJS-redigeringsverktøyet med komponenter, stiler og layoutverktøy — ingen HTML- eller CSS-kunnskap er nødvendig.
Statisk HTML-utdata
Hvert nettsted Silex produserer er ren, standard HTML og CSS — ingen kjøretidsavhengigheter, kjører på hvilken som helst webhotell-leverandør og er fullt portabelt.
CMS-datakobling
Koble sidedesign til WordPress (GraphQL), Strapi, Squidex og andre hodeløse CMS-er slik at ikke-utviklere kan oppdatere innhold uten å røre designet.
Dashbord for flere nettsteder
Administrer ubegrensede nettstedsprosjekter fra én enkelt Silex-instans, organisert i ett arbeidsområde for byråer og frilansere med flere klienter.
Plugin-utvidbarhet
Utvid Silex med egendefinerte komponenter, datakoblinger og tredjeparts tjenesteintegrasjoner gjennom pluginsystemet uten å forgrene kjernen.
Hvorfor kjøre Silex på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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