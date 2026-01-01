Silex er det åpen kildekode-alternativet til Webflow — en visuell nettstedbygger uten kode som kjører fullstendig i nettleseren og produserer standard HTML- og CSS-filer. I motsetning til kommersielle nettstedbyggere som låser designene og innholdet ditt til plattformen deres, lagrer Silex alt som vanlige filer på din egen server. Den kobler seg til hodeløse CMS-er for dynamisk innhold, integreres med statiske nettstedgeneratorer som 11ty, og kan utvides gjennom et plugin-system.

Selvhosting av Silex på en VPS gir webdesignere og byråer et arbeidsområde med ubegrensede prosjekter til en fast serverkostnad, uten gebyrer per nettsted og ingen avhengighet av at en tredjepartsplattform forblir online eller rimelig.