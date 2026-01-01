Installer Swing Music med ett klikk-installasjon.
Selvhostet musikkstrømmingsserver med et Spotify-lignende grensesnitt for din personlige lydsamling, daglige mikser, tekster og FLAC-støtte.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Swing Music
Swing Music gir din personlige lydsamling strømmekvalitetsopplevelsen som kommersielle tjenester tilbyr — uten abonnementsavgifter, lisensrestriksjoner eller lydkomprimering. Den automatisk skanner musikkmappene dine, trekker ut metadata og organiserer alt etter artist, album og sjanger med et polert webgrensesnitt som inkluderer albumkunst, visning av tekster og personlige daglige mikser generert fra lyttehistorikken din.
Selv-hosting på din VPS gir deg pålitelig fjerntilgang til biblioteket ditt fra hvor som helst, uten å være avhengig av hjemmets opplastingshastigheter eller dynamiske IP-adresser. FLAC og tapsfrie formater spilles av naturlig slik at lydkvaliteten din aldri blir kompromittert, og flerbruksprofiler betyr at hele familien kan dele ett bibliotek samtidig som de opprettholder separate lyttehistorikker.
Viktige funksjoner i Swing Music
Tapsfri lydstrømming
Strømmer FLAC og andre tapsfrie formater naturlig uten transkoding eller komprimering, og bevarer den fulle lydkvaliteten til opptakene dine.
Daglig mikser
Genererer personlige spillelister fra lyttehistorikken din, som viser album du ikke har spilt nylig og holder biblioteket ditt oppdatert.
Tekstvisning
Viser synkroniserte tekster under avspilling slik at du kan følge med uten å bytte til en separat app eller nettleserfane.
Last.fm scrobbling
Logger automatisk hver låt du spiller til Last.fm, og holder lyttestatistikken din og musikk-anbefalingene oppdatert.
Flerbrukerprofiler
Hver bruker opprettholder sin egen lyttehistorikk, favoritter og anbefalinger samtidig som de deler det samme musikkbiblioteket på serveren.
Hvorfor kjøre Swing Music på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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