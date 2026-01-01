Swing Music gir din personlige lydsamling strømmekvalitetsopplevelsen som kommersielle tjenester tilbyr — uten abonnementsavgifter, lisensrestriksjoner eller lydkomprimering. Den automatisk skanner musikkmappene dine, trekker ut metadata og organiserer alt etter artist, album og sjanger med et polert webgrensesnitt som inkluderer albumkunst, visning av tekster og personlige daglige mikser generert fra lyttehistorikken din.

Selv-hosting på din VPS gir deg pålitelig fjerntilgang til biblioteket ditt fra hvor som helst, uten å være avhengig av hjemmets opplastingshastigheter eller dynamiske IP-adresser. FLAC og tapsfrie formater spilles av naturlig slik at lydkvaliteten din aldri blir kompromittert, og flerbruksprofiler betyr at hele familien kan dele ett bibliotek samtidig som de opprettholder separate lyttehistorikker.