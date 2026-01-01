TimescaleDB utvider PostgreSQL med innebygde tidsserie-funksjoner, som pakker hypertables, automatisk partisjonering, kontinuerlige aggregater og avansert komprimering på toppen av SQL-motoren teamene allerede kjenner. Fordi det er PostgreSQL under panseret, fortsetter hver eksisterende driver, ORM, BI-verktøy og utvidelse — inkludert PostGIS og pg_vector — å fungere uten endringer.

Selv-hosting av TimescaleDB på din egen VPS holder telemetri med høyt volum, IoT-sensordata og finansielle tick-data under din kontroll uten pris per datapunkt eller utgående trafikkavgifter. HA-imaget inkluderer Patroni og vanlige PostgreSQL-verktøy, noe som gir deg et produksjonsklart fundament for målinger, overvåking og analysearbeidsbelastninger.