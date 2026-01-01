Installer TimescaleDB med ett-klikks installasjon.
Tidsseriedatabase bygget på PostgreSQL — som kombinerer SQL-kjennskap med skalerbarheten og hastigheten til en spesialbygd TSDB.
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Hva du kan bygge med TimescaleDB
TimescaleDB utvider PostgreSQL med innebygde tidsserie-funksjoner, som pakker hypertables, automatisk partisjonering, kontinuerlige aggregater og avansert komprimering på toppen av SQL-motoren teamene allerede kjenner. Fordi det er PostgreSQL under panseret, fortsetter hver eksisterende driver, ORM, BI-verktøy og utvidelse — inkludert PostGIS og pg_vector — å fungere uten endringer.
Selv-hosting av TimescaleDB på din egen VPS holder telemetri med høyt volum, IoT-sensordata og finansielle tick-data under din kontroll uten pris per datapunkt eller utgående trafikkavgifter. HA-imaget inkluderer Patroni og vanlige PostgreSQL-verktøy, noe som gir deg et produksjonsklart fundament for målinger, overvåking og analysearbeidsbelastninger.
Viktige funksjoner i TimescaleDB
Hypertables
Partisjonerer automatisk tidsseriedata over segmenter for raske innsettinger og spørringer i en skala på milliarder av rader, uten å endre hvordan du skriver SQL.
Innebygd komprimering
Kolonneorientert komprimering reduserer vanligvis historiske data med over 90 %, noe som kutter lagringskostnadene samtidig som nylige rader forblir raske å oppdatere og spørre.
Kontinuerlige aggregater
Materialiserte rollups oppdateres inkrementelt i bakgrunnen, slik at dashbord over måneder eller år med rådata forblir responsive på under et sekund.
Full PostgreSQL-kompatibilitet
Fungerer med alle PostgreSQL-klienter, ORM-er og utvidelser — inkludert PostGIS for geospatiale data og pg_vector for AI-innbygginger — med null migrasjonsarbeid.
Retningslinjer for dataoppbevaring
Slett eller nedskaler gamle databiter automatisk etter en tidsplan, ved å holde varme data på rask lagring og oppfylle krav til oppbevaring i henhold til regelverk.
Hvorfor kjøre TimescaleDB på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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