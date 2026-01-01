Mailpit er et åpen kildekode-verktøy for e-posttesting og feilsøking, bygget for utviklere. Det kjører en innebygd SMTP-server som fanger opp all utgående e-post fra applikasjonene dine og viser de fangede meldingene i en ren, søkbar nettinnboks – uten å sende e-post til ekte mottakere. Dette gjør det trygt å teste e-postvarslingsflyter, iterere på e-postmaler og verifisere SMTP-konfigurasjoner i utviklings- og testmiljøer.

Mailpit er den moderne, aktivt vedlikeholdte erstatningen for MailHog (som ikke lenger vedlikeholdes). Den leveres som en enkelt lettvektsbinær med en rask SQLite-basert meldingslagring, fulltekstsøk, HTML-e-postgjengivelse, et REST API og valgfri SMTP- og UI-autentisering – alt med minimalt minneforbruk.