Installer Mailpit med ett-klikks installasjon.
Lettvektsverktøy for e-posttesting som fanger opp SMTP-meldinger og viser dem i en nettleserbasert innboks.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Mailpit
Mailpit er et åpen kildekode-verktøy for e-posttesting og feilsøking, bygget for utviklere. Det kjører en innebygd SMTP-server som fanger opp all utgående e-post fra applikasjonene dine og viser de fangede meldingene i en ren, søkbar nettinnboks – uten å sende e-post til ekte mottakere. Dette gjør det trygt å teste e-postvarslingsflyter, iterere på e-postmaler og verifisere SMTP-konfigurasjoner i utviklings- og testmiljøer.
Mailpit er den moderne, aktivt vedlikeholdte erstatningen for MailHog (som ikke lenger vedlikeholdes). Den leveres som en enkelt lettvektsbinær med en rask SQLite-basert meldingslagring, fulltekstsøk, HTML-e-postgjengivelse, et REST API og valgfri SMTP- og UI-autentisering – alt med minimalt minneforbruk.
Viktige funksjoner i Mailpit
SMTP e-postlogging
Fungerer som en drop-in SMTP-server som fanger opp utgående e-post fra enhver applikasjon, og forhindrer utilsiktet levering til ekte e-postadresser under utvikling.
Nettleserbasert innboks
Vis, søk og inspiser alle innfangede meldinger i et responsivt webgrensesnitt med full HTML-gjengivelse, kildevisning og mobilvennlig layout.
REST API-tilgang
Spørre, slette og administrere meldinger programmatisk via et dokumentert REST API, som muliggjør integrasjon med automatiserte testpakker og CI/CD-pipelines.
Fulltekstsøk
Søk på emnelinjer, avsender- og mottakeradresser og meldingsinnhold for raskt å finne spesifikke e-poster under testing.
Meldingstagging
Merk meldinger automatisk etter type — HTML, vedlegg, innebygde bilder — for rask visuell filtrering på tvers av store mengder test-e-poster.
Hvorfor kjøre Mailpit på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
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