Rotki er et åpen kildekode-verktøy for porteføljesporing, analyse og skatterapportering, bygget rundt ett enkelt prinsipp: dine finansielle data forlater aldri maskinen din. I motsetning til sentraliserte porteføljeapper som samler beholdninger på tvers av børser og lommebøker på sine servere, kjører Rotki lokalt og behandler alt på din egen VPS — ingen kontoer, ingen datadeling, ingen bruddrisiko.

Den kobler seg til Binance, Coinbase, Kraken og dusinvis av andre børser via skrivebeskyttede API-nøkler, sporer Ethereum- og Bitcoin-lommebøker, og overvåker DeFi-posisjoner i protokoller som Aave og Uniswap. Selvhosting gir deg vedvarende tilgang fra hvilken som helst enhet uten å eksponere sensitive API-nøkler for tredjeparter.