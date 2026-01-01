Installer Rotki med ett klikk.
En kryptoporteføljesporer med åpen kildekode som behandler alle data lokalt og holder din finansielle informasjon helt privat.
Velg en VPS-plan for Rotki
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Rotki
Rotki er et åpen kildekode-verktøy for porteføljesporing, analyse og skatterapportering, bygget rundt ett enkelt prinsipp: dine finansielle data forlater aldri maskinen din. I motsetning til sentraliserte porteføljeapper som samler beholdninger på tvers av børser og lommebøker på sine servere, kjører Rotki lokalt og behandler alt på din egen VPS — ingen kontoer, ingen datadeling, ingen bruddrisiko.
Den kobler seg til Binance, Coinbase, Kraken og dusinvis av andre børser via skrivebeskyttede API-nøkler, sporer Ethereum- og Bitcoin-lommebøker, og overvåker DeFi-posisjoner i protokoller som Aave og Uniswap. Selvhosting gir deg vedvarende tilgang fra hvilken som helst enhet uten å eksponere sensitive API-nøkler for tredjeparter.
Viktige funksjoner i Rotki
Lokal databehandling
Alle porteføljedata behandles på din egen server — ingenting sendes til eksterne tjenester, noe som eliminerer risikoen for brudd på finansielle data.
Flerbørssporing
Kobles til Binance, Coinbase, Kraken og mange andre børser via skrivebeskyttede API-nøkler for en samlet porteføljeoversikt.
DeFi-protokollstøtte
Oppdager automatisk posisjoner i Aave, Compound, Uniswap, MakerDAO og andre DeFi-protokoller, inkludert avkastning og belønninger.
Generering av skatterapport
Genererer detaljerte rapporter over handler, inntekt og skattepliktige hendelser formatert for regnskapsførere eller import til skatteprogramvare.
Blockchain-overvåking
Sporer Ethereum-adresser med alle ERC-20-tokener, Bitcoin-adresser og NFT-beholdninger med sanntidsverdi.
Hvorfor kjøre Rotki på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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