Installer CryptPad med ett-klikks installasjon.
Ende-til-ende-kryptert samarbeidsbasert kontorpakke hvor serveren aldri ser innholdet i dokumentene dine.
Velg en VPS-plan for CryptPad
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med CryptPad
CryptPad er en åpen kildekode, ende-til-ende-kryptert samarbeidsbasert kontorpakke. I motsetning til skybaserte redigeringsverktøy som lagrer dokumenter i klartekst på serveren, krypterer CryptPad alt i nettleseren før det når serveren – noe som betyr at verten aldri har tilgang til hva brukerne skriver, tegner eller oppretter. Denne nullkunnskapsarkitekturen gjør den egnet for team som håndterer sensitiv informasjon, organisasjoner under strenge datareguleringer, eller alle som ønsker sanntidssamarbeid uten å stole på en tjenesteleverandør med innholdet sitt.
Selvhøsting av CryptPad på din egen VPS gir deg full kontroll over teamets dokumenter, brukerdata og lagring – uten bruksbegrensninger, ingen abonnementsavgifter og ingen ekstern skyavhengighet.
Viktige funksjoner i CryptPad
Nullkunnskapskryptering
Alt dokumentinnhold krypteres i nettleseren før det når serveren, slik at verten — inkludert deg — aldri kan lese lagrede dokumenter.
Komplett kontorpakke
Opprett og samarbeid om riktekstdokumenter, regneark, presentasjoner, kodefiler, Kanban-tavler, whiteboards og skjemaer — alt i sanntid.
Gjestsamarbeid
Del ethvert dokument via lenke, og samarbeidspartnere kan redigere uten å registrere en konto, samtidig som full ende-til-ende-kryptering opprettholdes.
Fellesområder
Organiser dokumenter på delte teamstasjoner med mappestrukturer og detaljerte tilgangstillatelser for ulike medlemmer eller grupper.
Ingen klartekst serverlagring
Selv om serveren blir kompromittert, forblir lagrede data kryptert chiffertekst som ikke kan leses uten krypteringsnøklene som kun klientene har.
Hvorfor kjøre CryptPad på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.