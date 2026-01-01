CryptPad er en åpen kildekode, ende-til-ende-kryptert samarbeidsbasert kontorpakke. I motsetning til skybaserte redigeringsverktøy som lagrer dokumenter i klartekst på serveren, krypterer CryptPad alt i nettleseren før det når serveren – noe som betyr at verten aldri har tilgang til hva brukerne skriver, tegner eller oppretter. Denne nullkunnskapsarkitekturen gjør den egnet for team som håndterer sensitiv informasjon, organisasjoner under strenge datareguleringer, eller alle som ønsker sanntidssamarbeid uten å stole på en tjenesteleverandør med innholdet sitt.

Selvhøsting av CryptPad på din egen VPS gir deg full kontroll over teamets dokumenter, brukerdata og lagring – uten bruksbegrensninger, ingen abonnementsavgifter og ingen ekstern skyavhengighet.