Installer Woodpecker CI med ett klikk.
Lettvektig åpen kildekode CI/CD-plattform med innebygd GitHub-integrasjon for automatisert testing, bygging og utrulling.
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Hva du kan bygge med Woodpecker CI
Woodpecker CI er en lettvekts fellesskapsfork av Drone CI som tilbyr en enkel plattform for kontinuerlig integrasjon og levering. Pipelines defineres som enkle YAML-filer i dine repositorier, og Woodpecker kjører dem automatisk ved push-, pull request- eller tag-hendelser via en GitHub OAuth-integrasjon.
Selv-hosting av Woodpecker CI på en VPS gir deg full kontroll over byggeinfrastrukturen din uten fakturering per minutt eller setegrenser. Merk: før utrulling, opprett en GitHub OAuth-app med tilbakekallings-URL-en satt til din Woodpecker-instans-URL, og oppgi deretter klient-ID og hemmelighet under oppsettprosessen.
Viktige funksjoner i Woodpecker CI
Definisjoner for YAML-pipeline
Definer bygge-, test- og distribusjons-pipelines som .woodpecker.yaml-filer som er committet sammen med applikasjonskoden din.
GitHub-integrasjon
Utløs pipelines automatisk ved push-, pull request- og tag-hendelser via GitHub OAuth uten ytterligere webhooks.
Docker-native bygg
Hvert pipelinesteg kjører i en Docker-container, som gir rene, isolerte og reproduserbare byggeomgivelser.
Parallelle trinn
Kjør uavhengige pipelinesteg parallelt for å redusere total byggetid for prosjekter med flere komponenter.
Håndtering av hemmeligheter
Lagre API-nøkler og legitimasjon som krypterte pipeline-hemmeligheter tilgjengelig for trinn uten å eksponere dem i YAML-filer.
Hvorfor kjøre Woodpecker CI på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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