Woodpecker CI er en lettvekts fellesskapsfork av Drone CI som tilbyr en enkel plattform for kontinuerlig integrasjon og levering. Pipelines defineres som enkle YAML-filer i dine repositorier, og Woodpecker kjører dem automatisk ved push-, pull request- eller tag-hendelser via en GitHub OAuth-integrasjon.

Selv-hosting av Woodpecker CI på en VPS gir deg full kontroll over byggeinfrastrukturen din uten fakturering per minutt eller setegrenser. Merk: før utrulling, opprett en GitHub OAuth-app med tilbakekallings-URL-en satt til din Woodpecker-instans-URL, og oppgi deretter klient-ID og hemmelighet under oppsettprosessen.