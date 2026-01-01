Installer OpenCloud med ett klikk.
Åpen kildekode-plattform for filsynkronisering, deling og samarbeid — et suverent alternativ til Nextcloud og Google Drive.
Velg en VPS-plan for OpenCloud
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med OpenCloud
OpenCloud er en moderne åpen kildekode-plattform for filsynkronisering, deling og teamsamarbeid. Bygget i Go for ytelse og et minimalt ressursforbruk, leverer den en privat skylagringsopplevelse uten avhengighet av tredjepartstjenester eller leverandørinfrastruktur. I motsetning til eldre filløsninger inkluderer OpenCloud en innebygd identitetsleverandør slik at den kjører som en enkelt container uten ekstern database eller LDAP-server nødvendig.
Selvhosting av OpenCloud på din egen VPS gir deg full suverenitet over filene og samarbeidsdataene dine. Dokumenter, bilder, delte mapper og brukerkontoer forblir alle på infrastruktur du kontrollerer — uten plattformpålagte lagringsgrenser og ingen abonnement knyttet til datatilgangen din.
Viktige funksjoner i OpenCloud
Utrulling av enkeltcontainer
Innebygd identitetsadministrasjon betyr at OpenCloud distribueres som én container uten behov for en ekstern database eller LDAP-server.
Filsynkronisering og deling
Synkroniser filer på tvers av stasjonære og mobile klienter, og del mapper eller individuelle filer med detaljerte tilgangskontroller.
WebDAV og CalDAV-tilgang
Monter lagringen din som en nettverksstasjon over WebDAV og administrer kalendere og kontakter via CalDAV- og CardDAV-protokoller.
Skrivebords- og mobilklienter
Offisielle synkroniseringsklienter for Windows, macOS, Linux, iOS og Android holder filer tilgjengelige på tvers av alle enhetene dine.
Collabora Office-integrasjon
Legg til Collabora Online for å aktivere nettleserbasert redigering av dokumenter, regneark og presentasjoner uten å forlate filbehandleren din.
Finkornet passordretningslinjer
Håndhev minimumslengde, krav til tegnklasser og en liste over forbudte passord for å oppfylle organisasjonens sikkerhetsstandarder.
Hvorfor kjøre OpenCloud på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.