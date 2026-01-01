OpenCloud er en moderne åpen kildekode-plattform for filsynkronisering, deling og teamsamarbeid. Bygget i Go for ytelse og et minimalt ressursforbruk, leverer den en privat skylagringsopplevelse uten avhengighet av tredjepartstjenester eller leverandørinfrastruktur. I motsetning til eldre filløsninger inkluderer OpenCloud en innebygd identitetsleverandør slik at den kjører som en enkelt container uten ekstern database eller LDAP-server nødvendig.

Selvhosting av OpenCloud på din egen VPS gir deg full suverenitet over filene og samarbeidsdataene dine. Dokumenter, bilder, delte mapper og brukerkontoer forblir alle på infrastruktur du kontrollerer — uten plattformpålagte lagringsgrenser og ingen abonnement knyttet til datatilgangen din.